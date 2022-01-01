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Блэкберн Роверс - Мидлсбро 24 Января прямая трансляция

Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
24 января 2022, понедельник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Блэкберн Роверс Мидлсбро

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Мидлсбро, которое состоится 24 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
Англия Крис Уилдер
История личных встреч
28.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Мидлсбро1 : 1Блэкберн Роверс
24.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Мидлсбро0 : 1Блэкберн Роверс
03.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 10 Блэкберн Роверс0 : 0Мидлсбро
01.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Мидлсбро1 : 1Блэкберн Роверс
17.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Блэкберн Роверс1 : 0Мидлсбро
17.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Блэкберн Роверс0 : 1Мидлсбро
08.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Мидлсбро1 : 1Блэкберн Роверс
01.03.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Блэкберн Роверс2 : 1Мидлсбро
06.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Мидлсбро1 : 1Блэкберн Роверс
28.12.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Блэкберн Роверс0 : 0Мидлсбро

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