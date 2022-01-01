Блэкберн Роверс - Мидлсбро 24 Января прямая трансляция
Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
24 января 2022, понедельник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Мидлсбро, которое состоится 24 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
|Тони Моубрей
|Крис Уилдер
История личных встреч
|28.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|1 : 1
|24.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 26
|0 : 1
|03.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|0 : 0
|01.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|1 : 1
|17.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|1 : 0
|17.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|0 : 1
|08.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 21
|1 : 1
|01.03.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|2 : 1
|06.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|1 : 1
|28.12.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 24
|0 : 0