Коламбус Блю Джекетс - Оттава Сенаторз 24 Января прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
24 января 2022, понедельник. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Оттава Сенаторз, которое состоится 24 Января 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Оттава Сенаторз
Оттава
Главные тренеры
|Брэд Ларсен
|Ди Джей Смит
История личных встреч
|25.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|14.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|26.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|07.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|23.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|01.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|18.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|30.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|25.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|05.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Флорида Пантерз
|41
|61
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|43
|61
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|42
|58
|4
|Каролина Харрикейнз
|38
|56
|5
|Питтсбург Пингвинз
|40
|55
|6
|Вашингтон Кэпиталз
|42
|55
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|38
|53
|8
|Бостон Брюинз
|38
|50
|9
|Детройт Ред Уингз
|42
|42
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|38
|37
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|39
|35
|12
|Нью-Йорк Айлендерс
|34
|34
|13
|Филадельфия Флайерз
|41
|34
|14
|Баффало Сэйбрз
|41
|33
|15
|Оттава Сенаторз
|34
|25
|16
|Монреаль Канадиенс
|40
|23