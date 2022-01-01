Свернуть список

Коламбус Блю Джекетс - Оттава Сенаторз 24 Января прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
24 января 2022, понедельник. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс Оттава Сенаторз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Оттава Сенаторз, которое состоится 24 Января 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Оттава Сенаторз
Оттава
Главные тренеры
КанадаБрэд Ларсен
КанадаДи Джей Смит
История личных встреч
25.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 3 ОТОттава Сенаторз
14.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
26.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 0Оттава Сенаторз
07.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 6Коламбус Блю Джекетс
23.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 3Коламбус Блю Джекетс
01.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс6 : 3Оттава Сенаторз
18.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 1Оттава Сенаторз
30.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 4Коламбус Блю Джекетс
25.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 2Оттава Сенаторз
05.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 2Коламбус Блю Джекетс
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1 Флорида Пантерз41 61
2 Тампа-Бэй Лайтнинг43 61
3 Нью-Йорк Рейнджерс42 58
4 Каролина Харрикейнз38 56
5 Питтсбург Пингвинз40 55
6 Вашингтон Кэпиталз42 55
7 Торонто Мэйпл Лифс38 53
8 Бостон Брюинз38 50
9 Детройт Ред Уингз42 42
10 Коламбус Блю Джекетс38 37
11 Нью-Джерси Дэвилз39 35
12 Нью-Йорк Айлендерс34 34
13 Филадельфия Флайерз41 34
14 Баффало Сэйбрз41 33
15 Оттава Сенаторз34 25
16 Монреаль Канадиенс40 23

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close