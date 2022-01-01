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Нью-Джерси Дэвилз - Лос-Анджелес Кингз 24 Января прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
24 января 2022, понедельник. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз Лос-Анджелес Кингз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 24 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
КанадаЛинди Рафф
КанадаТодд Маклеллан
История личных встреч
06.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 2 ОТНью-Джерси Дэвилз
01.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 1 ОТНью-Джерси Дэвилз
09.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 0Лос-Анджелес Кингз
06.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 5Лос-Анджелес Кингз
07.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 6Нью-Джерси Дэвилз
17.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз0 : 3Нью-Джерси Дэвилз
13.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 1Лос-Анджелес Кингз
25.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 3Лос-Анджелес Кингз
20.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 2Нью-Джерси Дэвилз
13.03.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 2 ОТНью-Джерси Дэвилз
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1 Флорида Пантерз41 61
2 Тампа-Бэй Лайтнинг43 61
3 Нью-Йорк Рейнджерс42 58
4 Каролина Харрикейнз38 56
5 Питтсбург Пингвинз40 55
6 Вашингтон Кэпиталз42 55
7 Торонто Мэйпл Лифс38 53
8 Бостон Брюинз38 50
9 Детройт Ред Уингз42 42
10 Коламбус Блю Джекетс38 37
11 Нью-Джерси Дэвилз39 35
12 Нью-Йорк Айлендерс34 34
13 Филадельфия Флайерз41 34
14 Баффало Сэйбрз41 33
15 Оттава Сенаторз34 25
16 Монреаль Канадиенс40 23

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