Нью-Джерси Дэвилз - Лос-Анджелес Кингз 24 Января прямая трансляция
Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
24 января 2022, понедельник. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 24 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Линди Рафф
|Тодд Маклеллан
История личных встреч
|06.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|01.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|09.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|06.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|07.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|17.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|13.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|25.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|20.11.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|13.03.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Флорида Пантерз
|41
|61
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|43
|61
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|42
|58
|4
|Каролина Харрикейнз
|38
|56
|5
|Питтсбург Пингвинз
|40
|55
|6
|Вашингтон Кэпиталз
|42
|55
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|38
|53
|8
|Бостон Брюинз
|38
|50
|9
|Детройт Ред Уингз
|42
|42
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|38
|37
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|39
|35
|12
|Нью-Йорк Айлендерс
|34
|34
|13
|Филадельфия Флайерз
|41
|34
|14
|Баффало Сэйбрз
|41
|33
|15
|Оттава Сенаторз
|34
|25
|16
|Монреаль Канадиенс
|40
|23