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Сиэтл Кракен - Флорида Пантерз 24 Января прямая трансляция

Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
24 января 2022, понедельник. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен Флорида Пантерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Флорида Пантерз, которое состоится 24 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
КанадаДэйв Хэкстол
КанадаЭндрю Брюнетт (и.о.)
История личных встреч
28.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 4Сиэтл Кракен
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1 Флорида Пантерз41 61
2 Тампа-Бэй Лайтнинг43 61
3 Нью-Йорк Рейнджерс42 58
4 Каролина Харрикейнз38 56
5 Питтсбург Пингвинз40 55
6 Вашингтон Кэпиталз42 55
7 Торонто Мэйпл Лифс38 53
8 Бостон Брюинз38 50
9 Детройт Ред Уингз42 42
10 Коламбус Блю Джекетс38 37
11 Нью-Джерси Дэвилз39 35
12 Нью-Йорк Айлендерс34 34
13 Филадельфия Флайерз41 34
14 Баффало Сэйбрз41 33
15 Оттава Сенаторз34 25
16 Монреаль Канадиенс40 23

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