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Ванкувер Кэнакс - Сент-Луис Блюз 24 Января прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
24 января 2022, понедельник. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс Сент-Луис Блюз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Сент-Луис Блюз, которое состоится 24 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
КанадаБрюс Будро
КанадаКрэйг Берюбе
История личных встреч
22.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад Ванкувер Кэнакс6 : 2Сент-Луис Блюз
20.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад Сент-Луис Блюз3 : 4Ванкувер Кэнакс
18.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад Ванкувер Кэнакс1 : 3Сент-Луис Блюз
17.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад Ванкувер Кэнакс2 : 3 ОТСент-Луис Блюз
15.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад Сент-Луис Блюз3 : 4 ОТВанкувер Кэнакс
13.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад Сент-Луис Блюз2 : 5Ванкувер Кэнакс
28.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 1Сент-Луис Блюз
06.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 2 ОТСент-Луис Блюз
18.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 4 БВанкувер Кэнакс
06.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 2 БВанкувер Кэнакс
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1 Флорида Пантерз41 61
2 Тампа-Бэй Лайтнинг43 61
3 Нью-Йорк Рейнджерс42 58
4 Каролина Харрикейнз38 56
5 Питтсбург Пингвинз40 55
6 Вашингтон Кэпиталз42 55
7 Торонто Мэйпл Лифс38 53
8 Бостон Брюинз38 50
9 Детройт Ред Уингз42 42
10 Коламбус Блю Джекетс38 37
11 Нью-Джерси Дэвилз39 35
12 Нью-Йорк Айлендерс34 34
13 Филадельфия Флайерз41 34
14 Баффало Сэйбрз41 33
15 Оттава Сенаторз34 25
16 Монреаль Канадиенс40 23

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