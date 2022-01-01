Ванкувер Кэнакс - Сент-Луис Блюз 24 Января прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
24 января 2022, понедельник. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Сент-Луис Блюз, которое состоится 24 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
|Брюс Будро
|Крэйг Берюбе
История личных встреч
|22.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|6 : 2
|20.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|3 : 4
|18.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|1 : 3
|17.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|2 : 3 ОТ
|15.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|3 : 4 ОТ
|13.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|2 : 5
|28.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|06.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|18.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|06.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Флорида Пантерз
|41
|61
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|43
|61
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|42
|58
|4
|Каролина Харрикейнз
|38
|56
|5
|Питтсбург Пингвинз
|40
|55
|6
|Вашингтон Кэпиталз
|42
|55
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|38
|53
|8
|Бостон Брюинз
|38
|50
|9
|Детройт Ред Уингз
|42
|42
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|38
|37
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|39
|35
|12
|Нью-Йорк Айлендерс
|34
|34
|13
|Филадельфия Флайерз
|41
|34
|14
|Баффало Сэйбрз
|41
|33
|15
|Оттава Сенаторз
|34
|25
|16
|Монреаль Канадиенс
|40
|23