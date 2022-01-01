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Орландо Мэджик - Чикаго Буллз прямая трансляция 24.01.2022

Стадион: Эмвей-центр (Орландо, США), вместимость: 19298
24 января 2022, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Орландо Мэджик Чикаго Буллз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Орландо Мэджик - Чикаго Буллз, которое состоится 24 Января 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эмвей-центр (Орландо, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Орландо Мэджик
Орландо
Чикаго Буллз
Чикаго
Главные тренеры
СШАБилли Донован
История личных встреч
04.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз102 : 98Орландо Мэджик
27.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик88 : 123Чикаго Буллз
15.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз106 : 115Орландо Мэджик
07.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик92 : 118Чикаго Буллз
06.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик123 : 119Чикаго Буллз
24.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик103 : 95Чикаго Буллз
23.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик109 : 110Чикаго Буллз
03.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз84 : 112Орландо Мэджик
22.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз90 : 80Орландо Мэджик
14.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик97 : 91Чикаго Буллз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1 Бруклин Нетс45 0.644
2 Чикаго Буллз44 0.636
3 Майами Хит46 0.630
4 Милуоки Бакс49 0.612
5 Кливленд Кавальерс47 0.596
6 Филадельфия Сиксерс45 0.578
7 Шарлотт Хорнетс46 0.565
8 Торонто Рэпторс43 0.512
9 Вашингтон Уизардс46 0.500
10 Бостон Селтикс47 0.489
11 Нью-Йорк Никс46 0.478
12 Атланта Хоукс45 0.444
13 Индиана Пэйсерс47 0.362
14 Детройт Пистонс45 0.244
15 Орландо Мэджик47 0.170

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