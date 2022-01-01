Орландо Мэджик - Чикаго Буллз прямая трансляция 24.01.2022
Стадион: Эмвей-центр (Орландо, США), вместимость: 19298
24 января 2022, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Орландо Мэджик - Чикаго Буллз, которое состоится 24 Января 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эмвей-центр (Орландо, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Орландо Мэджик
Орландо
Чикаго Буллз
Чикаго
Главные тренеры
|Билли Донован
История личных встреч
|04.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 98
|27.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|88 : 123
|15.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 115
|07.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 118
|06.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 119
|24.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 95
|23.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 110
|03.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|84 : 112
|22.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|90 : 80
|14.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 91
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Бруклин Нетс
|45
|0.644
|2
|Чикаго Буллз
|44
|0.636
|3
|Майами Хит
|46
|0.630
|4
|Милуоки Бакс
|49
|0.612
|5
|Кливленд Кавальерс
|47
|0.596
|6
|Филадельфия Сиксерс
|45
|0.578
|7
|Шарлотт Хорнетс
|46
|0.565
|8
|Торонто Рэпторс
|43
|0.512
|9
|Вашингтон Уизардс
|46
|0.500
|10
|Бостон Селтикс
|47
|0.489
|11
|Нью-Йорк Никс
|46
|0.478
|12
|Атланта Хоукс
|45
|0.444
|13
|Индиана Пэйсерс
|47
|0.362
|14
|Детройт Пистонс
|45
|0.244
|15
|Орландо Мэджик
|47
|0.170