Торонто Рэпторс - Портленд Трэйл Блэйзерс прямая трансляция 24.01.2022
Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20511
24 января 2022, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Рэпторс - Портленд Трэйл Блэйзерс, которое состоится 24 Января 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Рэпторс
Торонто
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Главные тренеры
|Ник Нёрс
История личных встреч
|16.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 113
|29.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 122
|12.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 111
|08.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 101
|14.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 114
|02.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 117
|15.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 122
|03.02.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|130 : 105
|31.10.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|85 : 99
|27.02.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 106
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Бруклин Нетс
|45
|0.644
|2
|Чикаго Буллз
|44
|0.636
|3
|Майами Хит
|46
|0.630
|4
|Милуоки Бакс
|49
|0.612
|5
|Кливленд Кавальерс
|47
|0.596
|6
|Филадельфия Сиксерс
|45
|0.578
|7
|Шарлотт Хорнетс
|46
|0.565
|8
|Торонто Рэпторс
|43
|0.512
|9
|Вашингтон Уизардс
|46
|0.500
|10
|Бостон Селтикс
|47
|0.489
|11
|Нью-Йорк Никс
|46
|0.478
|12
|Атланта Хоукс
|45
|0.444
|13
|Индиана Пэйсерс
|47
|0.362
|14
|Детройт Пистонс
|45
|0.244
|15
|Орландо Мэджик
|47
|0.170