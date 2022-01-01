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Торонто Рэпторс - Портленд Трэйл Блэйзерс прямая трансляция 24.01.2022

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20511
24 января 2022, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Торонто Рэпторс Портленд Трэйл Блэйзерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Рэпторс - Портленд Трэйл Блэйзерс, которое состоится 24 Января 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Рэпторс
Торонто
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Главные тренеры
СШАНик Нёрс
История личных встреч
16.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс118 : 113Торонто Рэпторс
29.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс117 : 122Портленд Трэйл Блэйзерс
12.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс112 : 111Торонто Рэпторс
08.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс99 : 101Портленд Трэйл Блэйзерс
14.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс106 : 114Торонто Рэпторс
02.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс119 : 117Портленд Трэйл Блэйзерс
15.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс128 : 122Торонто Рэпторс
03.02.2018 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс130 : 105Портленд Трэйл Блэйзерс
31.10.2017 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс85 : 99Торонто Рэпторс
27.02.2017 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс112 : 106Портленд Трэйл Блэйзерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1 Бруклин Нетс45 0.644
2 Чикаго Буллз44 0.636
3 Майами Хит46 0.630
4 Милуоки Бакс49 0.612
5 Кливленд Кавальерс47 0.596
6 Филадельфия Сиксерс45 0.578
7 Шарлотт Хорнетс46 0.565
8 Торонто Рэпторс43 0.512
9 Вашингтон Уизардс46 0.500
10 Бостон Селтикс47 0.489
11 Нью-Йорк Никс46 0.478
12 Атланта Хоукс45 0.444
13 Индиана Пэйсерс47 0.362
14 Детройт Пистонс45 0.244
15 Орландо Мэджик47 0.170

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