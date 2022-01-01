Майами Хит - Лос-Анджелес Лейкерс прямая трансляция 24.01.2022
Стадион: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США), вместимость: 20296
24 января 2022, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Майами Хит - Лос-Анджелес Лейкерс, которое состоится 24 Января 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майами Хит
Майами
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Эрик Споэльстра
|Фрэнк Вогель
История личных встреч
|11.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 117 ОТ
|09.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 104
|21.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 96
|12.10.2020
|НБА - плей-офф
|Финал
|93 : 106
|10.10.2020
|НБА - плей-офф
|Финал
|108 : 111
|07.10.2020
|НБА - плей-офф
|Финал
|96 : 102
|05.10.2020
|НБА - плей-офф
|Финал
|115 : 104
|03.10.2020
|НБА - плей-офф
|Финал
|124 : 114
|01.10.2020
|НБА - плей-офф
|Финал
|116 : 98
|14.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 113
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Бруклин Нетс
|45
|0.644
|2
|Чикаго Буллз
|44
|0.636
|3
|Майами Хит
|46
|0.630
|4
|Милуоки Бакс
|49
|0.612
|5
|Кливленд Кавальерс
|47
|0.596
|6
|Филадельфия Сиксерс
|45
|0.578
|7
|Шарлотт Хорнетс
|46
|0.565
|8
|Торонто Рэпторс
|43
|0.512
|9
|Вашингтон Уизардс
|46
|0.500
|10
|Бостон Селтикс
|47
|0.489
|11
|Нью-Йорк Никс
|46
|0.478
|12
|Атланта Хоукс
|45
|0.444
|13
|Индиана Пэйсерс
|47
|0.362
|14
|Детройт Пистонс
|45
|0.244
|15
|Орландо Мэджик
|47
|0.170