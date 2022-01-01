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Майами Хит - Лос-Анджелес Лейкерс прямая трансляция 24.01.2022

Стадион: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США), вместимость: 20296
24 января 2022, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Майами Хит Лос-Анджелес Лейкерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Майами Хит - Лос-Анджелес Лейкерс, которое состоится 24 Января 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майами Хит
Майами
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
СШАЭрик Споэльстра
СШАФрэнк Вогель
История личных встреч
11.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс120 : 117 ОТМайами Хит
09.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит110 : 104Лос-Анджелес Лейкерс
21.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс94 : 96Майами Хит
12.10.2020 НБА - плей-офф Финал Майами Хит93 : 106Лос-Анджелес Лейкерс
10.10.2020 НБА - плей-офф Финал Лос-Анджелес Лейкерс108 : 111Майами Хит
07.10.2020 НБА - плей-офф Финал Майами Хит96 : 102Лос-Анджелес Лейкерс
05.10.2020 НБА - плей-офф Финал Майами Хит115 : 104Лос-Анджелес Лейкерс
03.10.2020 НБА - плей-офф Финал Лос-Анджелес Лейкерс124 : 114Майами Хит
01.10.2020 НБА - плей-офф Финал Лос-Анджелес Лейкерс116 : 98Майами Хит
14.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит110 : 113Лос-Анджелес Лейкерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1 Бруклин Нетс45 0.644
2 Чикаго Буллз44 0.636
3 Майами Хит46 0.630
4 Милуоки Бакс49 0.612
5 Кливленд Кавальерс47 0.596
6 Филадельфия Сиксерс45 0.578
7 Шарлотт Хорнетс46 0.565
8 Торонто Рэпторс43 0.512
9 Вашингтон Уизардс46 0.500
10 Бостон Селтикс47 0.489
11 Нью-Йорк Никс46 0.478
12 Атланта Хоукс45 0.444
13 Индиана Пэйсерс47 0.362
14 Детройт Пистонс45 0.244
15 Орландо Мэджик47 0.170

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