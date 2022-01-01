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Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс прямая трансляция 24.01.2022

Стадион: Спектрум-центр (Шарлотт, США), вместимость: 20200
24 января 2022, понедельник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Шарлотт Хорнетс Атланта Хоукс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс, которое состоится 24 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Спектрум-центр (Шарлотт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Атланта Хоукс
Атланта
Главные тренеры
СШАДжеймс Боррего
СШАНэйт Макмиллан
История личных встреч
06.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс127 : 130Шарлотт Хорнетс
21.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс115 : 105Шарлотт Хорнетс
11.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс101 : 105Атланта Хоукс
10.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс113 : 105Атланта Хоукс
07.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс94 : 102Шарлотт Хорнетс
10.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс143 : 138Шарлотт Хорнетс
09.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс107 : 122Атланта Хоукс
10.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс120 : 129Шарлотт Хорнетс
29.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс108 : 94Атланта Хоукс
26.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс124 : 123Шарлотт Хорнетс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1 Бруклин Нетс45 0.644
2 Чикаго Буллз44 0.636
3 Майами Хит46 0.630
4 Милуоки Бакс49 0.612
5 Кливленд Кавальерс47 0.596
6 Филадельфия Сиксерс45 0.578
7 Шарлотт Хорнетс46 0.565
8 Торонто Рэпторс43 0.512
9 Вашингтон Уизардс46 0.500
10 Бостон Селтикс47 0.489
11 Нью-Йорк Никс46 0.478
12 Атланта Хоукс45 0.444
13 Индиана Пэйсерс47 0.362
14 Детройт Пистонс45 0.244
15 Орландо Мэджик47 0.170

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