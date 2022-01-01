Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс прямая трансляция 24.01.2022
Стадион: Спектрум-центр (Шарлотт, США), вместимость: 20200
24 января 2022, понедельник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс, которое состоится 24 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Спектрум-центр (Шарлотт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Атланта Хоукс
Атланта
Главные тренеры
|Джеймс Боррего
|Нэйт Макмиллан
История личных встреч
|06.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 130
|21.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 105
|11.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 105
|10.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 105
|07.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 102
|10.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|143 : 138
|09.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 122
|10.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 129
|29.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 94
|26.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 123
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Бруклин Нетс
|45
|0.644
|2
|Чикаго Буллз
|44
|0.636
|3
|Майами Хит
|46
|0.630
|4
|Милуоки Бакс
|49
|0.612
|5
|Кливленд Кавальерс
|47
|0.596
|6
|Филадельфия Сиксерс
|45
|0.578
|7
|Шарлотт Хорнетс
|46
|0.565
|8
|Торонто Рэпторс
|43
|0.512
|9
|Вашингтон Уизардс
|46
|0.500
|10
|Бостон Селтикс
|47
|0.489
|11
|Нью-Йорк Никс
|46
|0.478
|12
|Атланта Хоукс
|45
|0.444
|13
|Индиана Пэйсерс
|47
|0.362
|14
|Детройт Пистонс
|45
|0.244
|15
|Орландо Мэджик
|47
|0.170