Сан-Антонио Спёрс - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 24.01.2022
Стадион: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США), вместимость: 18825
24 января 2022, понедельник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Антонио Спёрс - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 24 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Главные тренеры
|Грег Попович
|Док Риверс
История личных встреч
|08.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 100
|03.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 113
|15.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|134 : 99
|04.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|132 : 130
|23.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 104
|24.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 120
|18.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 96
|27.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|78 : 97
|04.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 106
|09.02.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 111
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Бруклин Нетс
|45
|0.644
|2
|Чикаго Буллз
|44
|0.636
|3
|Майами Хит
|46
|0.630
|4
|Милуоки Бакс
|49
|0.612
|5
|Кливленд Кавальерс
|47
|0.596
|6
|Филадельфия Сиксерс
|45
|0.578
|7
|Шарлотт Хорнетс
|46
|0.565
|8
|Торонто Рэпторс
|43
|0.512
|9
|Вашингтон Уизардс
|46
|0.500
|10
|Бостон Селтикс
|47
|0.489
|11
|Нью-Йорк Никс
|46
|0.478
|12
|Атланта Хоукс
|45
|0.444
|13
|Индиана Пэйсерс
|47
|0.362
|14
|Детройт Пистонс
|45
|0.244
|15
|Орландо Мэджик
|47
|0.170