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Сан-Антонио Спёрс - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 24.01.2022

Стадион: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США), вместимость: 18825
24 января 2022, понедельник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Сан-Антонио Спёрс Филадельфия Сиксерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Антонио Спёрс - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 24 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Главные тренеры
СШАГрег Попович
СШАДок Риверс
История личных встреч
08.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс119 : 100Сан-Антонио Спёрс
03.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс111 : 113Филадельфия Сиксерс
15.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс134 : 99Сан-Антонио Спёрс
04.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс132 : 130Сан-Антонио Спёрс
23.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс115 : 104Сан-Антонио Спёрс
24.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс122 : 120Сан-Антонио Спёрс
18.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс123 : 96Филадельфия Сиксерс
27.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс78 : 97Филадельфия Сиксерс
04.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс112 : 106Сан-Антонио Спёрс
09.02.2017 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс103 : 111Сан-Антонио Спёрс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1 Бруклин Нетс45 0.644
2 Чикаго Буллз44 0.636
3 Майами Хит46 0.630
4 Милуоки Бакс49 0.612
5 Кливленд Кавальерс47 0.596
6 Филадельфия Сиксерс45 0.578
7 Шарлотт Хорнетс46 0.565
8 Торонто Рэпторс43 0.512
9 Вашингтон Уизардс46 0.500
10 Бостон Селтикс47 0.489
11 Нью-Йорк Никс46 0.478
12 Атланта Хоукс45 0.444
13 Индиана Пэйсерс47 0.362
14 Детройт Пистонс45 0.244
15 Орландо Мэджик47 0.170

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