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Даллас Маверикс - Мемфис Гриззлиз прямая трансляция 24.01.2022

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 21041
24 января 2022, понедельник. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Даллас Маверикс Мемфис Гриззлиз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Маверикс - Мемфис Гриззлиз, которое состоится 24 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Маверикс
Даллас
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Главные тренеры
СШАДжейсон Кидд
СШАТейлор Дженкинс
История личных встреч
15.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз85 : 112Даллас Маверикс
09.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз96 : 104Даллас Маверикс
05.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс90 : 97Мемфис Гриззлиз
12.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз133 : 104Даллас Маверикс
15.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз113 : 114Даллас Маверикс
23.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс102 : 92Мемфис Гриззлиз
07.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс121 : 96Мемфис Гриззлиз
06.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс107 : 121Мемфис Гриззлиз
10.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз122 : 138Даллас Маверикс
08.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз127 : 129 ОТДаллас Маверикс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1 Бруклин Нетс45 0.644
2 Чикаго Буллз44 0.636
3 Майами Хит46 0.630
4 Милуоки Бакс49 0.612
5 Кливленд Кавальерс47 0.596
6 Филадельфия Сиксерс45 0.578
7 Шарлотт Хорнетс46 0.565
8 Торонто Рэпторс43 0.512
9 Вашингтон Уизардс46 0.500
10 Бостон Селтикс47 0.489
11 Нью-Йорк Никс46 0.478
12 Атланта Хоукс45 0.444
13 Индиана Пэйсерс47 0.362
14 Детройт Пистонс45 0.244
15 Орландо Мэджик47 0.170

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