Даллас Маверикс - Мемфис Гриззлиз прямая трансляция 24.01.2022
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 21041
24 января 2022, понедельник. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Маверикс - Мемфис Гриззлиз, которое состоится 24 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Маверикс
Даллас
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Главные тренеры
|Джейсон Кидд
|Тейлор Дженкинс
История личных встреч
|15.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|85 : 112
|09.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 104
|05.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|90 : 97
|12.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|133 : 104
|15.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 114
|23.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 92
|07.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 96
|06.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 121
|10.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 138
|08.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 129 ОТ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Бруклин Нетс
|45
|0.644
|2
|Чикаго Буллз
|44
|0.636
|3
|Майами Хит
|46
|0.630
|4
|Милуоки Бакс
|49
|0.612
|5
|Кливленд Кавальерс
|47
|0.596
|6
|Филадельфия Сиксерс
|45
|0.578
|7
|Шарлотт Хорнетс
|46
|0.565
|8
|Торонто Рэпторс
|43
|0.512
|9
|Вашингтон Уизардс
|46
|0.500
|10
|Бостон Селтикс
|47
|0.489
|11
|Нью-Йорк Никс
|46
|0.478
|12
|Атланта Хоукс
|45
|0.444
|13
|Индиана Пэйсерс
|47
|0.362
|14
|Детройт Пистонс
|45
|0.244
|15
|Орландо Мэджик
|47
|0.170