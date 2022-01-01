Миннесота Тимбервулвз - Бруклин Нетс прямая трансляция 24.01.2022
Стадион: Таргет-центр (Миннеаполис, США), вместимость: 20500
24 января 2022, понедельник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Тимбервулвз - Бруклин Нетс, которое состоится 24 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Таргет-центр (Миннеаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Стив Нэш
История личных встреч
|04.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 105
|13.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 127
|30.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 107
|31.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 115
|24.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 127
|23.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 112
|13.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 113
|28.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 97
|04.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 97
|29.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 109
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Бруклин Нетс
|45
|0.644
|2
|Чикаго Буллз
|44
|0.636
|3
|Майами Хит
|46
|0.630
|4
|Милуоки Бакс
|49
|0.612
|5
|Кливленд Кавальерс
|47
|0.596
|6
|Филадельфия Сиксерс
|45
|0.578
|7
|Шарлотт Хорнетс
|46
|0.565
|8
|Торонто Рэпторс
|43
|0.512
|9
|Вашингтон Уизардс
|46
|0.500
|10
|Бостон Селтикс
|47
|0.489
|11
|Нью-Йорк Никс
|46
|0.478
|12
|Атланта Хоукс
|45
|0.444
|13
|Индиана Пэйсерс
|47
|0.362
|14
|Детройт Пистонс
|45
|0.244
|15
|Орландо Мэджик
|47
|0.170