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Миннесота Тимбервулвз - Бруклин Нетс прямая трансляция 24.01.2022

Стадион: Таргет-центр (Миннеаполис, США), вместимость: 20500
24 января 2022, понедельник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Миннесота Тимбервулвз Бруклин Нетс

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Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Тимбервулвз - Бруклин Нетс, которое состоится 24 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Таргет-центр (Миннеаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Главные тренеры
КанадаСтив Нэш
История личных встреч
04.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс110 : 105Миннесота Тимбервулвз
13.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз97 : 127Бруклин Нетс
30.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс112 : 107Миннесота Тимбервулвз
31.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз122 : 115Бруклин Нетс
24.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс126 : 127Миннесота Тимбервулвз
23.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс102 : 112Миннесота Тимбервулвз
13.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз120 : 113Бруклин Нетс
28.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз111 : 97Бруклин Нетс
04.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс98 : 97Миннесота Тимбервулвз
29.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз129 : 109Бруклин Нетс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1 Бруклин Нетс45 0.644
2 Чикаго Буллз44 0.636
3 Майами Хит46 0.630
4 Милуоки Бакс49 0.612
5 Кливленд Кавальерс47 0.596
6 Филадельфия Сиксерс45 0.578
7 Шарлотт Хорнетс46 0.565
8 Торонто Рэпторс43 0.512
9 Вашингтон Уизардс46 0.500
10 Бостон Селтикс47 0.489
11 Нью-Йорк Никс46 0.478
12 Атланта Хоукс45 0.444
13 Индиана Пэйсерс47 0.362
14 Детройт Пистонс45 0.244
15 Орландо Мэджик47 0.170

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