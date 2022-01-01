Денвер Наггетс - Детройт Пистонс прямая трансляция 24.01.2022
Стадион: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США), вместимость: 19718
24 января 2022, понедельник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Денвер Наггетс - Детройт Пистонс, которое состоится 24 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Денвер Наггетс
Денвер
Детройт Пистонс
Детройт
Главные тренеры
|Майк Мэлоун
|Дуэйн Кейси
История личных встреч
|15.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 104
|07.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|134 : 119
|26.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 98
|02.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 123
|27.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 92
|05.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 103
|16.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 113
|13.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|84 : 103
|13.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 106
|06.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 86
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Бруклин Нетс
|45
|0.644
|2
|Чикаго Буллз
|44
|0.636
|3
|Майами Хит
|46
|0.630
|4
|Милуоки Бакс
|49
|0.612
|5
|Кливленд Кавальерс
|47
|0.596
|6
|Филадельфия Сиксерс
|45
|0.578
|7
|Шарлотт Хорнетс
|46
|0.565
|8
|Торонто Рэпторс
|43
|0.512
|9
|Вашингтон Уизардс
|46
|0.500
|10
|Бостон Селтикс
|47
|0.489
|11
|Нью-Йорк Никс
|46
|0.478
|12
|Атланта Хоукс
|45
|0.444
|13
|Индиана Пэйсерс
|47
|0.362
|14
|Детройт Пистонс
|45
|0.244
|15
|Орландо Мэджик
|47
|0.170