Свернуть список

Денвер Наггетс - Детройт Пистонс прямая трансляция 24.01.2022

Стадион: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США), вместимость: 19718
24 января 2022, понедельник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Денвер Наггетс Детройт Пистонс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Денвер Наггетс - Детройт Пистонс, которое состоится 24 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Денвер Наггетс
Денвер
Детройт Пистонс
Детройт
Главные тренеры
СШАМайк Мэлоун
СШАДуэйн Кейси
История личных встреч
15.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс91 : 104Денвер Наггетс
07.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс134 : 119Детройт Пистонс
26.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс115 : 98Детройт Пистонс
02.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс128 : 123Денвер Наггетс
27.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс95 : 92Детройт Пистонс
05.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс129 : 103Денвер Наггетс
16.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс120 : 113Детройт Пистонс
13.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс84 : 103Денвер Наггетс
13.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс95 : 106Детройт Пистонс
06.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс103 : 86Денвер Наггетс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1 Бруклин Нетс45 0.644
2 Чикаго Буллз44 0.636
3 Майами Хит46 0.630
4 Милуоки Бакс49 0.612
5 Кливленд Кавальерс47 0.596
6 Филадельфия Сиксерс45 0.578
7 Шарлотт Хорнетс46 0.565
8 Торонто Рэпторс43 0.512
9 Вашингтон Уизардс46 0.500
10 Бостон Селтикс47 0.489
11 Нью-Йорк Никс46 0.478
12 Атланта Хоукс45 0.444
13 Индиана Пэйсерс47 0.362
14 Детройт Пистонс45 0.244
15 Орландо Мэджик47 0.170

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close