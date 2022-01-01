Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз прямая трансляция 24.01.2022
Стадион: Чейз Центр (Сан-Франциско, США), вместимость: 18064
24 января 2022, понедельник. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз, которое состоится 24 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чейз Центр (Сан-Франциско, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Главные тренеры
|Стив Керр
|Куин Снайдер
История личных встреч
|02.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 123
|11.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 116
|14.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|131 : 119
|24.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 108
|23.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 129
|14.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 106
|23.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 109
|12.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 122
|13.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 108
|20.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 103
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Бруклин Нетс
|45
|0.644
|2
|Чикаго Буллз
|44
|0.636
|3
|Майами Хит
|46
|0.630
|4
|Милуоки Бакс
|49
|0.612
|5
|Кливленд Кавальерс
|47
|0.596
|6
|Филадельфия Сиксерс
|45
|0.578
|7
|Шарлотт Хорнетс
|46
|0.565
|8
|Торонто Рэпторс
|43
|0.512
|9
|Вашингтон Уизардс
|46
|0.500
|10
|Бостон Селтикс
|47
|0.489
|11
|Нью-Йорк Никс
|46
|0.478
|12
|Атланта Хоукс
|45
|0.444
|13
|Индиана Пэйсерс
|47
|0.362
|14
|Детройт Пистонс
|45
|0.244
|15
|Орландо Мэджик
|47
|0.170