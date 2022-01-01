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Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз прямая трансляция 24.01.2022

Стадион: Чейз Центр (Сан-Франциско, США), вместимость: 18064
24 января 2022, понедельник. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Голден Стэйт Уорриорз Юта Джаз

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз, которое состоится 24 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чейз Центр (Сан-Франциско, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Главные тренеры
СШАСтив Керр
СШАКуин Снайдер
История личных встреч
02.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз116 : 123Голден Стэйт Уорриорз
11.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз119 : 116Юта Джаз
14.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз131 : 119Юта Джаз
24.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз127 : 108Голден Стэйт Уорриорз
23.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз96 : 129Юта Джаз
14.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз114 : 106Голден Стэйт Уорриорз
23.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз113 : 109Голден Стэйт Уорриорз
12.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз108 : 122Юта Джаз
13.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз115 : 108Юта Джаз
20.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз108 : 103Голден Стэйт Уорриорз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1 Бруклин Нетс45 0.644
2 Чикаго Буллз44 0.636
3 Майами Хит46 0.630
4 Милуоки Бакс49 0.612
5 Кливленд Кавальерс47 0.596
6 Филадельфия Сиксерс45 0.578
7 Шарлотт Хорнетс46 0.565
8 Торонто Рэпторс43 0.512
9 Вашингтон Уизардс46 0.500
10 Бостон Селтикс47 0.489
11 Нью-Йорк Никс46 0.478
12 Атланта Хоукс45 0.444
13 Индиана Пэйсерс47 0.362
14 Детройт Пистонс45 0.244
15 Орландо Мэджик47 0.170

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