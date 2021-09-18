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Бирмингем Сити - Питерборо Юнайтед 25 Января прямая трансляция

Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30079
25 января 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Главный судья: Оливер Лэнгфорд (Уэст-Мидлендс, Англия);
Бирмингем Сити Питерборо Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Питерборо Юнайтед, которое состоится 25 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Питерборо Юнайтед
Питерборо
Главные тренеры
Англия Ли Бойер
Шотландия Даррен Фергюсон
История личных встреч
18.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Питерборо Юнайтед3 : 0Бирмингем Сити

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