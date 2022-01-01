Лутон Таун - Бристоль Сити 25 Января прямая трансляция
Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 10226
25 января 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Главный судья: Энди Дэвис (Хэмпшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Бристоль Сити, которое состоится 25 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
|Натан Джонс
|Найджел Пирсон
История личных встреч
|15.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 7
|1 : 1
|25.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 44
|2 : 3
|29.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 22
|2 : 1
|29.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 25
|3 : 0
|19.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 12
|3 : 0
|11.08.2015
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|3 : 1