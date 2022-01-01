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Лутон Таун - Бристоль Сити 25 Января прямая трансляция

Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 10226
25 января 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Главный судья: Энди Дэвис (Хэмпшир, Англия);
Лутон Таун Бристоль Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Бристоль Сити, которое состоится 25 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
Уэльс Натан Джонс
Англия Найджел Пирсон
История личных встреч
15.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Бристоль Сити1 : 1Лутон Таун
25.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 44 Бристоль Сити2 : 3Лутон Таун
29.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 22 Лутон Таун2 : 1Бристоль Сити
29.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 25 Бристоль Сити3 : 0Лутон Таун
19.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Лутон Таун3 : 0Бристоль Сити
11.08.2015 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Лутон Таун3 : 1Бристоль Сити

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