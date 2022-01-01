Куинз Парк Рейнджерс - Суонси Сити 25 Января прямая трансляция
Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
25 января 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур
Главный судья: Джефф Элтрингем (Тайн, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Суонси Сити, которое состоится 25 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
|Марк Уорбертон
|Расселл Мартин
История личных встреч
|20.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 43
|0 : 1
|26.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 21
|0 : 2
|11.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 32
|0 : 0
|05.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|5 : 1
|21.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 4
|1 : 3
|13.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 42
|4 : 0
|29.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|3 : 0
|01.01.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 1
|02.12.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 0
|09.02.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|4 : 1