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Куинз Парк Рейнджерс - Суонси Сити 25 Января прямая трансляция

Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
25 января 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур
Главный судья: Джефф Элтрингем (Тайн, Англия);
Куинз Парк Рейнджерс Суонси Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Суонси Сити, которое состоится 25 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
Англия Марк Уорбертон
Шотландия Расселл Мартин
История личных встреч
20.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Суонси Сити0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
26.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Куинз Парк Рейнджерс0 : 2Суонси Сити
11.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 32 Суонси Сити0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
05.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Куинз Парк Рейнджерс5 : 1Суонси Сити
21.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 4 Куинз Парк Рейнджерс1 : 3Суонси Сити
13.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 42 Куинз Парк Рейнджерс4 : 0Суонси Сити
29.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 10 Суонси Сити3 : 0Куинз Парк Рейнджерс
01.01.2015 Англия - Премьер-лига Тур 20 Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Суонси Сити
02.12.2014 Англия - Премьер-лига Тур 14 Суонси Сити2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
09.02.2013 Англия - Премьер-лига Тур 26 Суонси Сити4 : 1Куинз Парк Рейнджерс

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