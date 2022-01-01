Ковентри Сити - Сток Сити 25 Января прямая трансляция
Стадион: Сити оф Ковентри - Райко Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
25 января 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Сток Сити, которое состоится 25 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Сити оф Ковентри - Райко Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
|Марк Робинс
|Майкл О'Нил
История личных встреч
|21.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 43
|2 : 3
|26.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 21
|0 : 0
|06.01.2018
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1