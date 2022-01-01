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Бостон Брюинз - Анахайм Дакс 25 Января прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
25 января 2022, вторник. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз Анахайм Дакс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Анахайм Дакс, которое состоится 25 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Анахайм Дакс
Анахайм
Главные тренеры
КанадаБрюс Кэссиди
СШАДаллас Икинс
История личных встреч
14.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 2Анахайм Дакс
16.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 3Бостон Брюинз
21.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 1Анахайм Дакс
31.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 3Анахайм Дакс
16.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 2Бостон Брюинз
23.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс5 : 3Бостон Брюинз
16.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 4Анахайм Дакс
19.03.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 0Бостон Брюинз
27.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 6Анахайм Дакс
27.03.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 3 ОТАнахайм Дакс
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1 Флорида Пантерз42 61
2 Тампа-Бэй Лайтнинг43 61
3 Нью-Йорк Рейнджерс42 58
4 Питтсбург Пингвинз41 57
5 Каролина Харрикейнз38 56
6 Вашингтон Кэпиталз42 55
7 Торонто Мэйпл Лифс38 53
8 Бостон Брюинз38 50
9 Детройт Ред Уингз42 42
10 Коламбус Блю Джекетс39 37
11 Нью-Джерси Дэвилз40 35
12 Нью-Йорк Айлендерс34 34
13 Филадельфия Флайерз41 34
14 Баффало Сэйбрз41 33
15 Оттава Сенаторз35 27
16 Монреаль Канадиенс40 23

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