Свернуть список

Нью-Йорк Рейнджерс - Лос-Анджелес Кингз 25 Января прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
25 января 2022, вторник. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс Лос-Анджелес Кингз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 25 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
КанадаЖерар Галлан
КанадаТодд Маклеллан
История личных встреч
11.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
10.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Лос-Анджелес Кингз
11.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
05.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4 ОТЛос-Анджелес Кингз
28.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
22.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
16.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 2Лос-Анджелес Кингз
26.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз0 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
24.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 2Лос-Анджелес Кингз
18.03.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 3 ОТНью-Йорк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1 Флорида Пантерз42 61
2 Тампа-Бэй Лайтнинг43 61
3 Нью-Йорк Рейнджерс42 58
4 Питтсбург Пингвинз41 57
5 Каролина Харрикейнз38 56
6 Вашингтон Кэпиталз42 55
7 Торонто Мэйпл Лифс38 53
8 Бостон Брюинз38 50
9 Детройт Ред Уингз42 42
10 Коламбус Блю Джекетс39 37
11 Нью-Джерси Дэвилз40 35
12 Нью-Йорк Айлендерс34 34
13 Филадельфия Флайерз41 34
14 Баффало Сэйбрз41 33
15 Оттава Сенаторз35 27
16 Монреаль Канадиенс40 23

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close