Нью-Йорк Рейнджерс - Лос-Анджелес Кингз 25 Января прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
25 января 2022, вторник. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 25 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Жерар Галлан
|Тодд Маклеллан
История личных встреч
|11.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|10.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|05.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|28.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|22.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|16.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|26.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|24.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|18.03.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Флорида Пантерз
|42
|61
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|43
|61
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|42
|58
|4
|Питтсбург Пингвинз
|41
|57
|5
|Каролина Харрикейнз
|38
|56
|6
|Вашингтон Кэпиталз
|42
|55
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|38
|53
|8
|Бостон Брюинз
|38
|50
|9
|Детройт Ред Уингз
|42
|42
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|39
|37
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|40
|35
|12
|Нью-Йорк Айлендерс
|34
|34
|13
|Филадельфия Флайерз
|41
|34
|14
|Баффало Сэйбрз
|41
|33
|15
|Оттава Сенаторз
|35
|27
|16
|Монреаль Канадиенс
|40
|23