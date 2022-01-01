Свернуть список

Миннесота Уайлд - Монреаль Канадиенс 25 Января прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 19326
25 января 2022, вторник. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд Монреаль Канадиенс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Монреаль Канадиенс, которое состоится 25 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
КанадаДин Эвасон
КанадаДоминик Дюшарм
История личных встреч
21.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3Монреаль Канадиенс
18.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 0Миннесота Уайлд
08.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 1Миннесота Уайлд
12.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд7 : 1Монреаль Канадиенс
10.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 3Миннесота Уайлд
03.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд6 : 3Монреаль Канадиенс
13.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд7 : 1Монреаль Канадиенс
23.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 4Миннесота Уайлд
13.03.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 4Миннесота Уайлд
23.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 1Монреаль Канадиенс
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1 Флорида Пантерз42 61
2 Тампа-Бэй Лайтнинг43 61
3 Нью-Йорк Рейнджерс42 58
4 Питтсбург Пингвинз41 57
5 Каролина Харрикейнз38 56
6 Вашингтон Кэпиталз42 55
7 Торонто Мэйпл Лифс38 53
8 Бостон Брюинз38 50
9 Детройт Ред Уингз42 42
10 Коламбус Блю Джекетс39 37
11 Нью-Джерси Дэвилз40 35
12 Нью-Йорк Айлендерс34 34
13 Филадельфия Флайерз41 34
14 Баффало Сэйбрз41 33
15 Оттава Сенаторз35 27
16 Монреаль Канадиенс40 23

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close