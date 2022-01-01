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Калгари Флэймз - Сент-Луис Блюз 25 Января прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада), вместимость: 19289
25 января 2022, вторник. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз Сент-Луис Блюз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 25 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
КанадаДэррил Саттер
КанадаКрэйг Берюбе
История личных встреч
29.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 5 БСент-Луис Блюз
22.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 0Калгари Флэймз
10.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 3 ОТСент-Луис Блюз
23.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 3Сент-Луис Блюз
16.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 7Калгари Флэймз
12.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 3Калгари Флэймз
21.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 1Сент-Луис Блюз
14.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз7 : 4Сент-Луис Блюз
26.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 2Калгари Флэймз
26.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 3 ОТКалгари Флэймз
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1 Флорида Пантерз42 61
2 Тампа-Бэй Лайтнинг43 61
3 Нью-Йорк Рейнджерс42 58
4 Питтсбург Пингвинз41 57
5 Каролина Харрикейнз38 56
6 Вашингтон Кэпиталз42 55
7 Торонто Мэйпл Лифс38 53
8 Бостон Брюинз38 50
9 Детройт Ред Уингз42 42
10 Коламбус Блю Джекетс39 37
11 Нью-Джерси Дэвилз40 35
12 Нью-Йорк Айлендерс34 34
13 Филадельфия Флайерз41 34
14 Баффало Сэйбрз41 33
15 Оттава Сенаторз35 27
16 Монреаль Канадиенс40 23

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