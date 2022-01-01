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Кливленд Кавальерс - Нью-Йорк Никс прямая трансляция 25.01.2022

Стадион: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США), вместимость: 20562
25 января 2022, вторник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Кливленд Кавальерс Нью-Йорк Никс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Кливленд Кавальерс - Нью-Йорк Никс, которое состоится 25 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Главные тренеры
СШАДжей Би Бикерстафф
СШАТом Тибодо
История личных встреч
08.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс109 : 126Кливленд Кавальерс
30.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс102 : 81Кливленд Кавальерс
16.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс106 : 103Нью-Йорк Никс
30.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс86 : 95Нью-Йорк Никс
04.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс134 : 139Нью-Йорк Никс
21.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс86 : 106Нью-Йорк Никс
19.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс123 : 105Кливленд Кавальерс
11.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс87 : 108Кливленд Кавальерс
01.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс118 : 125Кливленд Кавальерс
12.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс107 : 104Нью-Йорк Никс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1 Майами Хит47 0.638
2 Бруклин Нетс46 0.630
3 Чикаго Буллз45 0.622
4 Милуоки Бакс49 0.612
5 Кливленд Кавальерс47 0.596
6 Филадельфия Сиксерс46 0.587
7 Шарлотт Хорнетс47 0.553
8 Бостон Селтикс48 0.500
9 Торонто Рэпторс44 0.500
10 Вашингтон Уизардс47 0.489
11 Нью-Йорк Никс47 0.489
12 Атланта Хоукс46 0.457
13 Индиана Пэйсерс47 0.362
14 Детройт Пистонс46 0.239
15 Орландо Мэджик48 0.188

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