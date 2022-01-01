Кливленд Кавальерс - Нью-Йорк Никс прямая трансляция 25.01.2022
Стадион: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США), вместимость: 20562
25 января 2022, вторник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Кливленд Кавальерс - Нью-Йорк Никс, которое состоится 25 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Джей Би Бикерстафф
|Том Тибодо
История личных встреч
|08.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 126
|30.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 81
|16.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 103
|30.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|86 : 95
|04.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|134 : 139
|21.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|86 : 106
|19.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 105
|11.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|87 : 108
|01.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 125
|12.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 104
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Майами Хит
|47
|0.638
|2
|Бруклин Нетс
|46
|0.630
|3
|Чикаго Буллз
|45
|0.622
|4
|Милуоки Бакс
|49
|0.612
|5
|Кливленд Кавальерс
|47
|0.596
|6
|Филадельфия Сиксерс
|46
|0.587
|7
|Шарлотт Хорнетс
|47
|0.553
|8
|Бостон Селтикс
|48
|0.500
|9
|Торонто Рэпторс
|44
|0.500
|10
|Вашингтон Уизардс
|47
|0.489
|11
|Нью-Йорк Никс
|47
|0.489
|12
|Атланта Хоукс
|46
|0.457
|13
|Индиана Пэйсерс
|47
|0.362
|14
|Детройт Пистонс
|46
|0.239
|15
|Орландо Мэджик
|48
|0.188