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Оклахома-Сити Тандер - Чикаго Буллз прямая трансляция 25.01.2022

Стадион: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США), вместимость: 18203
25 января 2022, вторник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Оклахома-Сити Тандер Чикаго Буллз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оклахома-Сити Тандер - Чикаго Буллз, которое состоится 25 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Чикаго Буллз
Чикаго
Главные тренеры
СШАМарк Дэйгнолт
СШАБилли Донован
История личных встреч
17.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз123 : 102Оклахома-Сити Тандер
16.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер127 : 125Чикаго Буллз
26.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз122 : 124Оклахома-Сити Тандер
17.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер109 : 106Чикаго Буллз
18.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер121 : 96Чикаго Буллз
08.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз114 : 112Оклахома-Сити Тандер
16.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер92 : 79Чикаго Буллз
29.10.2017 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз69 : 101Оклахома-Сити Тандер
02.02.2017 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер100 : 128Чикаго Буллз
10.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз94 : 109Оклахома-Сити Тандер
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1 Майами Хит47 0.638
2 Бруклин Нетс46 0.630
3 Чикаго Буллз45 0.622
4 Милуоки Бакс49 0.612
5 Кливленд Кавальерс47 0.596
6 Филадельфия Сиксерс46 0.587
7 Шарлотт Хорнетс47 0.553
8 Бостон Селтикс48 0.500
9 Торонто Рэпторс44 0.500
10 Вашингтон Уизардс47 0.489
11 Нью-Йорк Никс47 0.489
12 Атланта Хоукс46 0.457
13 Индиана Пэйсерс47 0.362
14 Детройт Пистонс46 0.239
15 Орландо Мэджик48 0.188

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