Оклахома-Сити Тандер - Чикаго Буллз прямая трансляция 25.01.2022
Стадион: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США), вместимость: 18203
25 января 2022, вторник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оклахома-Сити Тандер - Чикаго Буллз, которое состоится 25 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Чикаго Буллз
Чикаго
Главные тренеры
|Марк Дэйгнолт
|Билли Донован
История личных встреч
|17.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 102
|16.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 125
|26.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 124
|17.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 106
|18.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 96
|08.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 112
|16.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 79
|29.10.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|69 : 101
|02.02.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 128
|10.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 109
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Майами Хит
|47
|0.638
|2
|Бруклин Нетс
|46
|0.630
|3
|Чикаго Буллз
|45
|0.622
|4
|Милуоки Бакс
|49
|0.612
|5
|Кливленд Кавальерс
|47
|0.596
|6
|Филадельфия Сиксерс
|46
|0.587
|7
|Шарлотт Хорнетс
|47
|0.553
|8
|Бостон Селтикс
|48
|0.500
|9
|Торонто Рэпторс
|44
|0.500
|10
|Вашингтон Уизардс
|47
|0.489
|11
|Нью-Йорк Никс
|47
|0.489
|12
|Атланта Хоукс
|46
|0.457
|13
|Индиана Пэйсерс
|47
|0.362
|14
|Детройт Пистонс
|46
|0.239
|15
|Орландо Мэджик
|48
|0.188