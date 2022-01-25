Финикс Санз - Юта Джаз прямая трансляция 25.01.2022
Стадион: Футпринт Центр (Финикс, США), вместимость: 18422
25 января 2022, вторник. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финикс Санз - Юта Джаз, которое состоится 25 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Футпринт Центр (Финикс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финикс Санз
Финикс
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Главные тренеры
|Монти Уильямс
|Куин Снайдер
История личных встреч
|01.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 100
|08.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 113
|01.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 106
|25.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 131
|29.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 96
|04.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 118
|26.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 92
|14.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 114
|07.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 88
|16.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 88
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Майами Хит
|47
|0.638
|2
|Бруклин Нетс
|46
|0.630
|3
|Чикаго Буллз
|45
|0.622
|4
|Милуоки Бакс
|49
|0.612
|5
|Кливленд Кавальерс
|47
|0.596
|6
|Филадельфия Сиксерс
|46
|0.587
|7
|Шарлотт Хорнетс
|47
|0.553
|8
|Бостон Селтикс
|48
|0.500
|9
|Торонто Рэпторс
|44
|0.500
|10
|Вашингтон Уизардс
|47
|0.489
|11
|Нью-Йорк Никс
|47
|0.489
|12
|Атланта Хоукс
|46
|0.457
|13
|Индиана Пэйсерс
|47
|0.362
|14
|Детройт Пистонс
|46
|0.239
|15
|Орландо Мэджик
|48
|0.188