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Финикс Санз - Юта Джаз прямая трансляция 25.01.2022

Стадион: Футпринт Центр (Финикс, США), вместимость: 18422
25 января 2022, вторник. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Финикс Санз Юта Джаз

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финикс Санз - Юта Джаз, которое состоится 25 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Футпринт Центр (Финикс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финикс Санз
Финикс
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Главные тренеры
СШАМонти Уильямс
СШАКуин Снайдер
История личных встреч
01.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз121 : 100Юта Джаз
08.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз117 : 113Юта Джаз
01.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз95 : 106Финикс Санз
25.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз111 : 131Финикс Санз
29.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз95 : 96Юта Джаз
04.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз97 : 118Юта Джаз
26.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз125 : 92Финикс Санз
14.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз97 : 114Юта Джаз
07.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз116 : 88Финикс Санз
16.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз116 : 88Финикс Санз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1 Майами Хит47 0.638
2 Бруклин Нетс46 0.630
3 Чикаго Буллз45 0.622
4 Милуоки Бакс49 0.612
5 Кливленд Кавальерс47 0.596
6 Филадельфия Сиксерс46 0.587
7 Шарлотт Хорнетс47 0.553
8 Бостон Селтикс48 0.500
9 Торонто Рэпторс44 0.500
10 Вашингтон Уизардс47 0.489
11 Нью-Йорк Никс47 0.489
12 Атланта Хоукс46 0.457
13 Индиана Пэйсерс47 0.362
14 Детройт Пистонс46 0.239
15 Орландо Мэджик48 0.188

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