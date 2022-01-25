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Реал Мадрид - УНИКС прямая трансляция 25.01.2022

Стадион: Визинк-Центр - Паласио де Депортес (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
25 января 2022, вторник. 22:45 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 20-й тур
Реал Мадрид УНИКС

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Реал Мадрид - УНИКС, которое состоится 25 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 20-й тур, оно проводится на стадионе: Визинк-Центр - Паласио де Депортес (Мадрид, Испания). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
УНИКС
Казань, Россия
Главные тренеры
Испания Пабло Ласо
Хорватия Велимир Перасович
История личных встреч
29.10.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 7 УНИКС65 : 58Реал Мадрид
09.02.2017 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 22 УНИКС77 : 81Реал Мадрид
24.11.2016 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 9 Реал Мадрид89 : 75УНИКС
27.11.2014 Евролига Группа A. Тур 7 Реал Мадрид75 : 85УНИКС
24.10.2014 Евролига Группа A. Тур 2 УНИКС75 : 76Реал Мадрид
Турнирная таблица
Команда Игры В/И
1
Плей-офф
 Реал Мадрид 19 0.842
2
Плей-офф
 Барселона 21 0.762
3
Плей-офф
 Олимпия Милан 19 0.684
4
Плей-офф
 Олимпиакос 19 0.632
5
Плей-офф
 УНИКС 19 0.632
6
Плей-офф
 Зенит 19 0.632
7
Плей-офф
 ЦСКА 20 0.600
8
Плей-офф
 Анадолу Эфес 20 0.500
9 Монако 21 0.476
10 Фенербахче 19 0.474
11 Бавария 20 0.450
12 АСВЕЛ 20 0.450
13 Маккаби Тель-Авив 19 0.421
14 Црвена Звезда 19 0.368
15 Баскония 20 0.350
16 Альба 19 0.316
17 Панатинаикос 19 0.211
18 Жальгирис 18 0.167

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