Реал Мадрид - УНИКС прямая трансляция 25.01.2022
Стадион: Визинк-Центр - Паласио де Депортес (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
25 января 2022, вторник. 22:45 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 20-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Реал Мадрид - УНИКС, которое состоится 25 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 20-й тур, оно проводится на стадионе: Визинк-Центр - Паласио де Депортес (Мадрид, Испания). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
УНИКС
Казань, Россия
Главные тренеры
|Пабло Ласо
|Велимир Перасович
История личных встреч
|29.10.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 7
|65 : 58
|09.02.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 22
|77 : 81
|24.11.2016
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 9
|89 : 75
|27.11.2014
|Евролига
|Группа A. Тур 7
|75 : 85
|24.10.2014
|Евролига
|Группа A. Тур 2
|75 : 76
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
Плей-офф
|Реал Мадрид
|19
|0.842
|2
Плей-офф
|Барселона
|21
|0.762
|3
Плей-офф
|Олимпия Милан
|19
|0.684
|4
Плей-офф
|Олимпиакос
|19
|0.632
|5
Плей-офф
|УНИКС
|19
|0.632
|6
Плей-офф
|Зенит
|19
|0.632
|7
Плей-офф
|ЦСКА
|20
|0.600
|8
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|20
|0.500
|9
|Монако
|21
|0.476
|10
|Фенербахче
|19
|0.474
|11
|Бавария
|20
|0.450
|12
|АСВЕЛ
|20
|0.450
|13
|Маккаби Тель-Авив
|19
|0.421
|14
|Црвена Звезда
|19
|0.368
|15
|Баскония
|20
|0.350
|16
|Альба
|19
|0.316
|17
|Панатинаикос
|19
|0.211
|18
|Жальгирис
|18
|0.167