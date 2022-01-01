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Анже - Сент-Этьен 26 Января прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа - Жан-Буин (Анже, Франция), вместимость: 18000
26 января 2022, среда. 21:00 МСК. Франция - Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция);
Анже Сент-Этьен

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Сент-Этьен, которое состоится 26 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа - Жан-Буин (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Главные тренеры
Франция Жеральд Батикл
Франция Паскаль Дюпра
История личных встреч
22.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 11 Сент-Этьен2 : 2Анже
13.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 29 Анже0 : 1Сент-Этьен
11.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 14 Сент-Этьен0 : 0Анже
22.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 6 Анже4 : 1Сент-Этьен
24.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 38 Анже1 : 1Сент-Этьен
04.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 12 Сент-Этьен4 : 3Анже
17.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 26 Анже0 : 1Сент-Этьен
10.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 5 Сент-Этьен1 : 1Анже
22.01.2017 Франция - Лига 1 Тур 21 Сент-Этьен2 : 1Анже
27.11.2016 Франция - Лига 1 Тур 14 Анже1 : 2Сент-Этьен

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