Анже - Сент-Этьен 26 Января прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа - Жан-Буин (Анже, Франция), вместимость: 18000
26 января 2022, среда. 21:00 МСК. Франция - Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Сент-Этьен, которое состоится 26 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа - Жан-Буин (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Главные тренеры
|Жеральд Батикл
|Паскаль Дюпра
История личных встреч
|22.10.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|2 : 2
|13.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|0 : 1
|11.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|0 : 0
|22.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|4 : 1
|24.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|1 : 1
|04.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|4 : 3
|17.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|0 : 1
|10.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 1
|22.01.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|2 : 1
|27.11.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|1 : 2