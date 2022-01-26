Мали - Экваториальная Гвинея 26 Января прямая трансляция
Стадион: Лимбе Омниспорт (Лимбе, Камерун), вместимость: 20000
26 января 2022, среда. 22:00 МСК. Кубок африканских наций, 1/8 финала
Главный судья: Бакари Папа Гассама (Банжул, Гамбия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мали - Экваториальная Гвинея, которое состоится 26 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Лимбе Омниспорт (Лимбе, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мали
Экваториальная Гвинея
Главные тренеры
|Мохамед Магассуба
|Хуан Миха Бикого Обианг