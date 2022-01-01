Спортинг - Санта-Клара 26 Января прямая трансляция
Стадион: Магалайш Пессоа (Лейрия, Португалия), вместимость: 24771
26 января 2022, среда. 22:45 МСК. Португалия - Кубок лиги, 1/2 финала
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Санта-Клара, которое состоится 26 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Кубок лиги, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Магалайш Пессоа (Лейрия, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Санта-Клара
Понта-Делгада
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Мариу Фернанду Силва
История личных встреч
|07.01.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|3 : 2
|05.03.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|2 : 1
|24.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|1 : 2
|10.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|1 : 0
|16.12.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|0 : 4
|15.03.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|1 : 0
|04.11.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|1 : 2