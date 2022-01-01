Оттава Сенаторз - Баффало Сэйбрз 26 Января прямая трансляция
Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
26 января 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 26 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
|Ди Джей Смит
|Дон Гранато
История личных встреч
|19.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|19.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|29.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|24.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|05.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|27.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|03.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 2
|02.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|05.04.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Флорида Пантерз
|42
|61
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|43
|61
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|43
|60
|4
|Питтсбург Пингвинз
|41
|57
|5
|Каролина Харрикейнз
|38
|56
|6
|Вашингтон Кэпиталз
|43
|55
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|38
|53
|8
|Бостон Брюинз
|39
|50
|9
|Детройт Ред Уингз
|42
|42
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|39
|37
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|40
|35
|12
|Нью-Йорк Айлендерс
|34
|34
|13
|Филадельфия Флайерз
|42
|34
|14
|Баффало Сэйбрз
|41
|33
|15
|Оттава Сенаторз
|35
|27
|16
|Монреаль Канадиенс
|41
|23