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Оттава Сенаторз - Баффало Сэйбрз 26 Января прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
26 января 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз Баффало Сэйбрз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 26 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
КанадаДи Джей Смит
СШАДон Гранато
История личных встреч
19.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 3Баффало Сэйбрз
19.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз7 : 4Баффало Сэйбрз
29.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 5Оттава Сенаторз
24.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 1Баффало Сэйбрз
17.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 2Оттава Сенаторз
05.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 2Оттава Сенаторз
27.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 0Баффало Сэйбрз
03.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз9 : 2Оттава Сенаторз
02.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 2Баффало Сэйбрз
05.04.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 4Оттава Сенаторз
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1 Флорида Пантерз42 61
2 Тампа-Бэй Лайтнинг43 61
3 Нью-Йорк Рейнджерс43 60
4 Питтсбург Пингвинз41 57
5 Каролина Харрикейнз38 56
6 Вашингтон Кэпиталз43 55
7 Торонто Мэйпл Лифс38 53
8 Бостон Брюинз39 50
9 Детройт Ред Уингз42 42
10 Коламбус Блю Джекетс39 37
11 Нью-Джерси Дэвилз40 35
12 Нью-Йорк Айлендерс34 34
13 Филадельфия Флайерз42 34
14 Баффало Сэйбрз41 33
15 Оттава Сенаторз35 27
16 Монреаль Канадиенс41 23

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