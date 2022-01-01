Питтсбург Пингвинз - Аризона Койотс 26 Января прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
26 января 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Аризона Койотс, которое состоится 26 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Андре Туриньи
История личных встреч
|13.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|07.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|19.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|11.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|17.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|12.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|13.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0
|01.03.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|11.10.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Флорида Пантерз
|42
|61
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|43
|61
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|43
|60
|4
|Питтсбург Пингвинз
|41
|57
|5
|Каролина Харрикейнз
|38
|56
|6
|Вашингтон Кэпиталз
|43
|55
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|38
|53
|8
|Бостон Брюинз
|39
|50
|9
|Детройт Ред Уингз
|42
|42
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|39
|37
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|40
|35
|12
|Нью-Йорк Айлендерс
|34
|34
|13
|Филадельфия Флайерз
|42
|34
|14
|Баффало Сэйбрз
|41
|33
|15
|Оттава Сенаторз
|35
|27
|16
|Монреаль Канадиенс
|41
|23