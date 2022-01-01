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Каролина Харрикейнз - Вегас Голден Найтс 26 Января прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
26 января 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз Вегас Голден Найтс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 26 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
КанадаРод Бриндамор
КанадаПитер Дебур
История личных встреч
17.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 4Каролина Харрикейнз
09.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 6 БКаролина Харрикейнз
01.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 4Вегас Голден Найтс
02.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 2Вегас Голден Найтс
04.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 0Каролина Харрикейнз
22.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 5Вегас Голден Найтс
13.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 3 БКаролина Харрикейнз
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1 Флорида Пантерз42 61
2 Тампа-Бэй Лайтнинг43 61
3 Нью-Йорк Рейнджерс43 60
4 Питтсбург Пингвинз41 57
5 Каролина Харрикейнз38 56
6 Вашингтон Кэпиталз43 55
7 Торонто Мэйпл Лифс38 53
8 Бостон Брюинз39 50
9 Детройт Ред Уингз42 42
10 Коламбус Блю Джекетс39 37
11 Нью-Джерси Дэвилз40 35
12 Нью-Йорк Айлендерс34 34
13 Филадельфия Флайерз42 34
14 Баффало Сэйбрз41 33
15 Оттава Сенаторз35 27
16 Монреаль Канадиенс41 23

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