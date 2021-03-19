Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерз 26 Января прямая трансляция
Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
26 января 2022, среда. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерз, которое состоится 26 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
|Барри Тротц
|Майк Йео (и.о.)
История личных встреч
|19.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|18.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|06.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 0 Б
|29.09.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 Б
|19.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1 ОТ
|09.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|04.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|23.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|21.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|19.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Флорида Пантерз
|42
|61
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|43
|61
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|43
|60
|4
|Питтсбург Пингвинз
|41
|57
|5
|Каролина Харрикейнз
|38
|56
|6
|Вашингтон Кэпиталз
|43
|55
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|38
|53
|8
|Бостон Брюинз
|39
|50
|9
|Детройт Ред Уингз
|42
|42
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|39
|37
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|40
|35
|12
|Нью-Йорк Айлендерс
|34
|34
|13
|Филадельфия Флайерз
|42
|34
|14
|Баффало Сэйбрз
|41
|33
|15
|Оттава Сенаторз
|35
|27
|16
|Монреаль Канадиенс
|41
|23