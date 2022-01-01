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Виннипег Джетс - Флорида Пантерз 26 Января прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
26 января 2022, среда. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс Флорида Пантерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Флорида Пантерз, которое состоится 26 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
КанадаДэйв Лоури (и.о.)
КанадаЭндрю Брюнетт (и.о.)
История личных встреч
15.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 4Виннипег Джетс
02.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 4Флорида Пантерз
01.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 4Виннипег Джетс
19.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс7 : 2Флорида Пантерз
08.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз6 : 4Виннипег Джетс
05.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 4Виннипег Джетс
16.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3 БФлорида Пантерз
02.03.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3Флорида Пантерз
21.02.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 1Виннипег Джетс
13.03.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 2Виннипег Джетс
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1 Флорида Пантерз42 61
2 Тампа-Бэй Лайтнинг43 61
3 Нью-Йорк Рейнджерс43 60
4 Питтсбург Пингвинз41 57
5 Каролина Харрикейнз38 56
6 Вашингтон Кэпиталз43 55
7 Торонто Мэйпл Лифс38 53
8 Бостон Брюинз39 50
9 Детройт Ред Уингз42 42
10 Коламбус Блю Джекетс39 37
11 Нью-Джерси Дэвилз40 35
12 Нью-Йорк Айлендерс34 34
13 Филадельфия Флайерз42 34
14 Баффало Сэйбрз41 33
15 Оттава Сенаторз35 27
16 Монреаль Канадиенс41 23

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