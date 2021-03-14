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Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерз 26 Января прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
26 января 2022, среда. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс Эдмонтон Ойлерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 26 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
Канада Брюс Будро
Канада Дэйв Типпетт
История личных встреч
31.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 2Эдмонтон Ойлерз
14.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 2 БВанкувер Кэнакс
10.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Ванкувер Кэнакс2 : 3 БЭдмонтон Ойлерз
08.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Эдмонтон Ойлерз3 : 2 БВанкувер Кэнакс
15.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 4Ванкувер Кэнакс
09.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 3Ванкувер Кэнакс
07.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 6Ванкувер Кэнакс
05.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 4Эдмонтон Ойлерз
04.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 5Эдмонтон Ойлерз
14.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 1Эдмонтон Ойлерз
Турнирная таблица
Команда Игры Очки
1 Флорида Пантерз 42 61
2 Тампа-Бэй Лайтнинг 43 61
3 Нью-Йорк Рейнджерс 43 60
4 Питтсбург Пингвинз 41 57
5 Каролина Харрикейнз 38 56
6 Вашингтон Кэпиталз 43 55
7 Торонто Мэйпл Лифс 38 53
8 Бостон Брюинз 39 50
9 Детройт Ред Уингз 42 42
10 Коламбус Блю Джекетс 39 37
11 Нью-Джерси Дэвилз 40 35
12 Нью-Йорк Айлендерс 34 34
13 Филадельфия Флайерз 42 34
14 Баффало Сэйбрз 41 33
15 Оттава Сенаторз 35 27
16 Монреаль Канадиенс 41 23

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