Детройт Пистонс - Денвер Наггетс прямая трансляция 26.01.2022
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 21100
26 января 2022, среда. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Пистонс - Денвер Наггетс, которое состоится 26 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Пистонс
Детройт
Денвер Наггетс
Денвер
Главные тренеры
|Дуэйн Кейси
|Майк Мэлоун
История личных встреч
|24.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 111
|15.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 104
|07.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|134 : 119
|26.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 98
|02.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 123
|27.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 92
|05.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 103
|16.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 113
|13.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|84 : 103
|13.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 106
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Майами Хит
|47
|0.638
|2
|Чикаго Буллз
|46
|0.630
|3
|Бруклин Нетс
|46
|0.630
|4
|Милуоки Бакс
|49
|0.612
|5
|Кливленд Кавальерс
|48
|0.604
|6
|Филадельфия Сиксерс
|46
|0.587
|7
|Шарлотт Хорнетс
|47
|0.553
|8
|Бостон Селтикс
|48
|0.500
|9
|Торонто Рэпторс
|44
|0.500
|10
|Вашингтон Уизардс
|47
|0.489
|11
|Нью-Йорк Никс
|48
|0.479
|12
|Атланта Хоукс
|46
|0.457
|13
|Индиана Пэйсерс
|48
|0.354
|14
|Детройт Пистонс
|46
|0.239
|15
|Орландо Мэджик
|48
|0.188