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Детройт Пистонс - Денвер Наггетс прямая трансляция 26.01.2022

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 21100
26 января 2022, среда. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Детройт Пистонс Денвер Наггетс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Пистонс - Денвер Наггетс, которое состоится 26 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Пистонс
Детройт
Денвер Наггетс
Денвер
Главные тренеры
СШАДуэйн Кейси
СШАМайк Мэлоун
История личных встреч
24.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс117 : 111Детройт Пистонс
15.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс91 : 104Денвер Наггетс
07.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс134 : 119Детройт Пистонс
26.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс115 : 98Детройт Пистонс
02.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс128 : 123Денвер Наггетс
27.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс95 : 92Детройт Пистонс
05.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс129 : 103Денвер Наггетс
16.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс120 : 113Детройт Пистонс
13.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс84 : 103Денвер Наггетс
13.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс95 : 106Детройт Пистонс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1 Майами Хит47 0.638
2 Чикаго Буллз46 0.630
3 Бруклин Нетс46 0.630
4 Милуоки Бакс49 0.612
5 Кливленд Кавальерс48 0.604
6 Филадельфия Сиксерс46 0.587
7 Шарлотт Хорнетс47 0.553
8 Бостон Селтикс48 0.500
9 Торонто Рэпторс44 0.500
10 Вашингтон Уизардс47 0.489
11 Нью-Йорк Никс48 0.479
12 Атланта Хоукс46 0.457
13 Индиана Пэйсерс48 0.354
14 Детройт Пистонс46 0.239
15 Орландо Мэджик48 0.188

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