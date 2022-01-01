Вашингтон Уизардс - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 26.01.2022
Стадион: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США), вместимость: 20409
26 января 2022, среда. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Уизардс - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 26 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Тайрон Лю
История личных встреч
|05.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 117
|24.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|135 : 116
|09.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 135
|02.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|150 : 125
|21.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 118
|29.10.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|136 : 104
|16.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 91
|09.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 112
|30.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|133 : 124
|18.12.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 110
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Майами Хит
|47
|0.638
|2
|Чикаго Буллз
|46
|0.630
|3
|Бруклин Нетс
|46
|0.630
|4
|Милуоки Бакс
|49
|0.612
|5
|Кливленд Кавальерс
|48
|0.604
|6
|Филадельфия Сиксерс
|46
|0.587
|7
|Шарлотт Хорнетс
|47
|0.553
|8
|Бостон Селтикс
|48
|0.500
|9
|Торонто Рэпторс
|44
|0.500
|10
|Вашингтон Уизардс
|47
|0.489
|11
|Нью-Йорк Никс
|48
|0.479
|12
|Атланта Хоукс
|46
|0.457
|13
|Индиана Пэйсерс
|48
|0.354
|14
|Детройт Пистонс
|46
|0.239
|15
|Орландо Мэджик
|48
|0.188