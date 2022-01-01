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Вашингтон Уизардс - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 26.01.2022

Стадион: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США), вместимость: 20409
26 января 2022, среда. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Вашингтон Уизардс Лос-Анджелес Клипперс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Уизардс - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 26 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
СШАТайрон Лю
История личных встреч
05.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс119 : 117Лос-Анджелес Клипперс
24.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс135 : 116Вашингтон Уизардс
09.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс119 : 135Лос-Анджелес Клипперс
02.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс150 : 125Вашингтон Уизардс
21.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс125 : 118Лос-Анджелес Клипперс
29.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс136 : 104Вашингтон Уизардс
16.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс100 : 91Лос-Анджелес Клипперс
09.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс113 : 112Вашингтон Уизардс
30.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс133 : 124Вашингтон Уизардс
18.12.2016 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс117 : 110Лос-Анджелес Клипперс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1 Майами Хит47 0.638
2 Чикаго Буллз46 0.630
3 Бруклин Нетс46 0.630
4 Милуоки Бакс49 0.612
5 Кливленд Кавальерс48 0.604
6 Филадельфия Сиксерс46 0.587
7 Шарлотт Хорнетс47 0.553
8 Бостон Селтикс48 0.500
9 Торонто Рэпторс44 0.500
10 Вашингтон Уизардс47 0.489
11 Нью-Йорк Никс48 0.479
12 Атланта Хоукс46 0.457
13 Индиана Пэйсерс48 0.354
14 Детройт Пистонс46 0.239
15 Орландо Мэджик48 0.188

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