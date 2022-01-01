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Торонто Рэпторс - Шарлотт Хорнетс прямая трансляция 26.01.2022

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20511
26 января 2022, среда. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Торонто Рэпторс Шарлотт Хорнетс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Рэпторс - Шарлотт Хорнетс, которое состоится 26 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Рэпторс
Торонто
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Главные тренеры
СШАНик Нёрс
СШАДжеймс Боррего
История личных встреч
14.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс114 : 104Торонто Рэпторс
17.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс116 : 113Шарлотт Хорнетс
15.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс111 : 108Шарлотт Хорнетс
29.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс96 : 99Шарлотт Хорнетс
09.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс110 : 112Торонто Рэпторс
19.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс132 : 96Шарлотт Хорнетс
06.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс113 : 111Торонто Рэпторс
25.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс114 : 115Шарлотт Хорнетс
23.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс127 : 106Шарлотт Хорнетс
05.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс103 : 98Шарлотт Хорнетс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1 Майами Хит47 0.638
2 Чикаго Буллз46 0.630
3 Бруклин Нетс46 0.630
4 Милуоки Бакс49 0.612
5 Кливленд Кавальерс48 0.604
6 Филадельфия Сиксерс46 0.587
7 Шарлотт Хорнетс47 0.553
8 Бостон Селтикс48 0.500
9 Торонто Рэпторс44 0.500
10 Вашингтон Уизардс47 0.489
11 Нью-Йорк Никс48 0.479
12 Атланта Хоукс46 0.457
13 Индиана Пэйсерс48 0.354
14 Детройт Пистонс46 0.239
15 Орландо Мэджик48 0.188

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