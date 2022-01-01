Торонто Рэпторс - Шарлотт Хорнетс прямая трансляция 26.01.2022
Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20511
26 января 2022, среда. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Рэпторс - Шарлотт Хорнетс, которое состоится 26 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Рэпторс
Торонто
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Главные тренеры
|Ник Нёрс
|Джеймс Боррего
История личных встреч
|14.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 104
|17.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 113
|15.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 108
|29.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 99
|09.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 112
|19.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|132 : 96
|06.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 111
|25.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 115
|23.10.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 106
|05.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 98
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Майами Хит
|47
|0.638
|2
|Чикаго Буллз
|46
|0.630
|3
|Бруклин Нетс
|46
|0.630
|4
|Милуоки Бакс
|49
|0.612
|5
|Кливленд Кавальерс
|48
|0.604
|6
|Филадельфия Сиксерс
|46
|0.587
|7
|Шарлотт Хорнетс
|47
|0.553
|8
|Бостон Селтикс
|48
|0.500
|9
|Торонто Рэпторс
|44
|0.500
|10
|Вашингтон Уизардс
|47
|0.489
|11
|Нью-Йорк Никс
|48
|0.479
|12
|Атланта Хоукс
|46
|0.457
|13
|Индиана Пэйсерс
|48
|0.354
|14
|Детройт Пистонс
|46
|0.239
|15
|Орландо Мэджик
|48
|0.188