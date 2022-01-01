Филадельфия Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс прямая трансляция 26.01.2022
Стадион: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 21600
26 января 2022, среда. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс, которое состоится 26 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Главные тренеры
|Док Риверс
История личных встреч
|21.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 117
|08.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 107
|10.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 94
|14.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 109
|26.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 111
|22.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 120
|10.02.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 82
|11.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|131 : 124
|21.12.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|93 : 108
|09.12.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|88 : 99
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Майами Хит
|47
|0.638
|2
|Чикаго Буллз
|46
|0.630
|3
|Бруклин Нетс
|46
|0.630
|4
|Милуоки Бакс
|49
|0.612
|5
|Кливленд Кавальерс
|48
|0.604
|6
|Филадельфия Сиксерс
|46
|0.587
|7
|Шарлотт Хорнетс
|47
|0.553
|8
|Бостон Селтикс
|48
|0.500
|9
|Торонто Рэпторс
|44
|0.500
|10
|Вашингтон Уизардс
|47
|0.489
|11
|Нью-Йорк Никс
|48
|0.479
|12
|Атланта Хоукс
|46
|0.457
|13
|Индиана Пэйсерс
|48
|0.354
|14
|Детройт Пистонс
|46
|0.239
|15
|Орландо Мэджик
|48
|0.188