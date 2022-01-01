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Филадельфия Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс прямая трансляция 26.01.2022

Стадион: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 21600
26 января 2022, среда. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Филадельфия Сиксерс Нью-Орлеан Пеликанс

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Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс, которое состоится 26 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Главные тренеры
СШАДок Риверс
История личных встреч
21.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс97 : 117Филадельфия Сиксерс
08.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс109 : 107Нью-Орлеан Пеликанс
10.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс101 : 94Филадельфия Сиксерс
14.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс116 : 109Нью-Орлеан Пеликанс
26.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс110 : 111Филадельфия Сиксерс
22.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс121 : 120Нью-Орлеан Пеликанс
10.02.2018 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс100 : 82Нью-Орлеан Пеликанс
11.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс131 : 124Филадельфия Сиксерс
21.12.2016 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс93 : 108Нью-Орлеан Пеликанс
09.12.2016 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс88 : 99Филадельфия Сиксерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1 Майами Хит47 0.638
2 Чикаго Буллз46 0.630
3 Бруклин Нетс46 0.630
4 Милуоки Бакс49 0.612
5 Кливленд Кавальерс48 0.604
6 Филадельфия Сиксерс46 0.587
7 Шарлотт Хорнетс47 0.553
8 Бостон Селтикс48 0.500
9 Торонто Рэпторс44 0.500
10 Вашингтон Уизардс47 0.489
11 Нью-Йорк Никс48 0.479
12 Атланта Хоукс46 0.457
13 Индиана Пэйсерс48 0.354
14 Детройт Пистонс46 0.239
15 Орландо Мэджик48 0.188

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