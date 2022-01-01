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Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз прямая трансляция 26.01.2022

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 18624
26 января 2022, среда. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Бостон Селтикс Сакраменто Кингз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз, которое состоится 26 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Селтикс
Бостон
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Главные тренеры
СШАЛюк Уолтон
СШАЭлвин Джентри
История личных встреч
20.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс96 : 107Сакраменто Кингз
04.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз116 : 111Бостон Селтикс
26.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс103 : 102Сакраменто Кингз
17.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз100 : 99Бостон Селтикс
15.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс126 : 120Сакраменто Кингз
07.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз109 : 111Бостон Селтикс
26.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз93 : 104Бостон Селтикс
02.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс113 : 86Сакраменто Кингз
09.02.2017 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз108 : 92Бостон Селтикс
03.12.2016 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс97 : 92Сакраменто Кингз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1 Майами Хит47 0.638
2 Чикаго Буллз46 0.630
3 Бруклин Нетс46 0.630
4 Милуоки Бакс49 0.612
5 Кливленд Кавальерс48 0.604
6 Филадельфия Сиксерс46 0.587
7 Шарлотт Хорнетс47 0.553
8 Бостон Селтикс48 0.500
9 Торонто Рэпторс44 0.500
10 Вашингтон Уизардс47 0.489
11 Нью-Йорк Никс48 0.479
12 Атланта Хоукс46 0.457
13 Индиана Пэйсерс48 0.354
14 Детройт Пистонс46 0.239
15 Орландо Мэджик48 0.188

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