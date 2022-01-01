Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз прямая трансляция 26.01.2022
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 18624
26 января 2022, среда. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз, которое состоится 26 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Селтикс
Бостон
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Главные тренеры
|Люк Уолтон
|Элвин Джентри
История личных встреч
|20.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 107
|04.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 111
|26.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 102
|17.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 99
|15.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 120
|07.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 111
|26.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|93 : 104
|02.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 86
|09.02.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 92
|03.12.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 92
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Майами Хит
|47
|0.638
|2
|Чикаго Буллз
|46
|0.630
|3
|Бруклин Нетс
|46
|0.630
|4
|Милуоки Бакс
|49
|0.612
|5
|Кливленд Кавальерс
|48
|0.604
|6
|Филадельфия Сиксерс
|46
|0.587
|7
|Шарлотт Хорнетс
|47
|0.553
|8
|Бостон Селтикс
|48
|0.500
|9
|Торонто Рэпторс
|44
|0.500
|10
|Вашингтон Уизардс
|47
|0.489
|11
|Нью-Йорк Никс
|48
|0.479
|12
|Атланта Хоукс
|46
|0.457
|13
|Индиана Пэйсерс
|48
|0.354
|14
|Детройт Пистонс
|46
|0.239
|15
|Орландо Мэджик
|48
|0.188