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Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Лейкерс прямая трансляция 26.01.2022

Стадион: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США), вместимость: 18103
26 января 2022, среда. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Бруклин Нетс Лос-Анджелес Лейкерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Лейкерс, которое состоится 26 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
КанадаСтив Нэш
СШАФрэнк Вогель
История личных встреч
26.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс115 : 122Бруклин Нетс
11.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс101 : 126Лос-Анджелес Лейкерс
19.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс98 : 109Бруклин Нетс
11.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс102 : 104Бруклин Нетс
24.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс113 : 128Лос-Анджелес Лейкерс
23.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс106 : 111Бруклин Нетс
19.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс115 : 110Лос-Анджелес Лейкерс
03.02.2018 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс99 : 102Лос-Анджелес Лейкерс
04.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс124 : 112Бруклин Нетс
15.12.2016 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс107 : 97Лос-Анджелес Лейкерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1 Майами Хит47 0.638
2 Чикаго Буллз46 0.630
3 Бруклин Нетс46 0.630
4 Милуоки Бакс49 0.612
5 Кливленд Кавальерс48 0.604
6 Филадельфия Сиксерс46 0.587
7 Шарлотт Хорнетс47 0.553
8 Бостон Селтикс48 0.500
9 Торонто Рэпторс44 0.500
10 Вашингтон Уизардс47 0.489
11 Нью-Йорк Никс48 0.479
12 Атланта Хоукс46 0.457
13 Индиана Пэйсерс48 0.354
14 Детройт Пистонс46 0.239
15 Орландо Мэджик48 0.188

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