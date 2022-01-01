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Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Спёрс прямая трансляция 26.01.2022

Стадион: Тойота-центр (Хьюстон, США), вместимость: 18462
26 января 2022, среда. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Хьюстон Рокетс Сан-Антонио Спёрс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Спёрс, которое состоится 26 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Тойота-центр (Хьюстон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Главные тренеры
СШАСтивен Сайлас
СШАГрег Попович
История личных встреч
13.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс124 : 128Хьюстон Рокетс
07.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс106 : 111Сан-Антонио Спёрс
17.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс103 : 91Хьюстон Рокетс
15.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс105 : 109Хьюстон Рокетс
11.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс123 : 105Хьюстон Рокетс
17.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс109 : 107Сан-Антонио Спёрс
04.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс135 : 133Хьюстон Рокетс
23.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс111 : 105Сан-Антонио Спёрс
23.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс108 : 101Сан-Антонио Спёрс
01.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс105 : 136Хьюстон Рокетс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1 Майами Хит47 0.638
2 Чикаго Буллз46 0.630
3 Бруклин Нетс46 0.630
4 Милуоки Бакс49 0.612
5 Кливленд Кавальерс48 0.604
6 Филадельфия Сиксерс46 0.587
7 Шарлотт Хорнетс47 0.553
8 Бостон Селтикс48 0.500
9 Торонто Рэпторс44 0.500
10 Вашингтон Уизардс47 0.489
11 Нью-Йорк Никс48 0.479
12 Атланта Хоукс46 0.457
13 Индиана Пэйсерс48 0.354
14 Детройт Пистонс46 0.239
15 Орландо Мэджик48 0.188

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