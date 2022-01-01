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Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвз прямая трансляция 26.01.2022

Стадион: Мода-центр (Портленд, США), вместимость: 20630
26 января 2022, среда. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Портленд Трэйл Блэйзерс Миннесота Тимбервулвз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвз, которое состоится 26 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мода-центр (Портленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
История личных встреч
13.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс111 : 116Миннесота Тимбервулвз
15.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз114 : 112Портленд Трэйл Блэйзерс
14.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз121 : 125Портленд Трэйл Блэйзерс
08.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс135 : 117Миннесота Тимбервулвз
10.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз116 : 102Портленд Трэйл Блэйзерс
22.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс113 : 106Миннесота Тимбервулвз
02.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз122 : 132Портленд Трэйл Блэйзерс
09.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс113 : 105Миннесота Тимбервулвз
17.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз112 : 96Портленд Трэйл Блэйзерс
05.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс111 : 81Миннесота Тимбервулвз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1 Майами Хит47 0.638
2 Чикаго Буллз46 0.630
3 Бруклин Нетс46 0.630
4 Милуоки Бакс49 0.612
5 Кливленд Кавальерс48 0.604
6 Филадельфия Сиксерс46 0.587
7 Шарлотт Хорнетс47 0.553
8 Бостон Селтикс48 0.500
9 Торонто Рэпторс44 0.500
10 Вашингтон Уизардс47 0.489
11 Нью-Йорк Никс48 0.479
12 Атланта Хоукс46 0.457
13 Индиана Пэйсерс48 0.354
14 Детройт Пистонс46 0.239
15 Орландо Мэджик48 0.188

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