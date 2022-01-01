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Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс прямая трансляция 26.01.2022

Стадион: Чейз Центр (Сан-Франциско, США), вместимость: 18064
26 января 2022, среда. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Голден Стэйт Уорриорз Даллас Маверикс

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Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс, которое состоится 26 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чейз Центр (Сан-Франциско, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс
Даллас
Главные тренеры
СШАСтив Керр
СШАДжейсон Кидд
История личных встреч
06.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс99 : 82Голден Стэйт Уорриорз
28.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз103 : 133Даллас Маверикс
07.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс134 : 132Голден Стэйт Уорриорз
05.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс116 : 147Голден Стэйт Уорриорз
15.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз97 : 124Даллас Маверикс
29.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз121 : 141Даллас Маверикс
21.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс142 : 94Голден Стэйт Уорриорз
24.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз91 : 126Даллас Маверикс
14.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс114 : 119Голден Стэйт Уорриорз
23.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз120 : 116Даллас Маверикс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1 Майами Хит47 0.638
2 Чикаго Буллз46 0.630
3 Бруклин Нетс46 0.630
4 Милуоки Бакс49 0.612
5 Кливленд Кавальерс48 0.604
6 Филадельфия Сиксерс46 0.587
7 Шарлотт Хорнетс47 0.553
8 Бостон Селтикс48 0.500
9 Торонто Рэпторс44 0.500
10 Вашингтон Уизардс47 0.489
11 Нью-Йорк Никс48 0.479
12 Атланта Хоукс46 0.457
13 Индиана Пэйсерс48 0.354
14 Детройт Пистонс46 0.239
15 Орландо Мэджик48 0.188

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