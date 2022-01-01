Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс прямая трансляция 26.01.2022
Стадион: Чейз Центр (Сан-Франциско, США), вместимость: 18064
26 января 2022, среда. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс, которое состоится 26 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чейз Центр (Сан-Франциско, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс
Даллас
Главные тренеры
|Стив Керр
|Джейсон Кидд
История личных встреч
|06.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 82
|28.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 133
|07.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|134 : 132
|05.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 147
|15.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 124
|29.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 141
|21.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|142 : 94
|24.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 126
|14.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 119
|23.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 116
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Майами Хит
|47
|0.638
|2
|Чикаго Буллз
|46
|0.630
|3
|Бруклин Нетс
|46
|0.630
|4
|Милуоки Бакс
|49
|0.612
|5
|Кливленд Кавальерс
|48
|0.604
|6
|Филадельфия Сиксерс
|46
|0.587
|7
|Шарлотт Хорнетс
|47
|0.553
|8
|Бостон Селтикс
|48
|0.500
|9
|Торонто Рэпторс
|44
|0.500
|10
|Вашингтон Уизардс
|47
|0.489
|11
|Нью-Йорк Никс
|48
|0.479
|12
|Атланта Хоукс
|46
|0.457
|13
|Индиана Пэйсерс
|48
|0.354
|14
|Детройт Пистонс
|46
|0.239
|15
|Орландо Мэджик
|48
|0.188