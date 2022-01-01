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Вест Бромвич Альбион - Престон Норт Энд 26 Января прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
26 января 2022, среда. 23:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Главный судья: Кейт Страуд (Гемпшир, Англия);
Вест Бромвич Альбион Престон Норт Энд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Престон Норт Энд, которое состоится 26 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Франция Валерьен Исмаэль
Франция Валерьен Исмаэль
Англия Райан Лоу
История личных встреч
18.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Престон Норт Энд1 : 1Вест Бромвич Альбион
25.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 35 Вест Бромвич Альбион2 : 0Престон Норт Энд
02.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Престон Норт Энд0 : 1Вест Бромвич Альбион
13.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 42 Вест Бромвич Альбион4 : 1Престон Норт Энд
29.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 10 Престон Норт Энд2 : 3Вест Бромвич Альбион
Турнирная таблица
Команда Игры Очки
1
Повышение
 Фулхэм 27 57
2
Повышение
 Блэкберн Роверс 28 52
3
Плей-офф за повышение
 Борнмут 27 49
4
Плей-офф за повышение
 Куинз Парк Рейнджерс 27 48
5
Плей-офф за повышение
 Вест Бромвич Альбион 27 45
6
Плей-офф за повышение
 Хаддерсфилд Таун 28 44
7 Ноттингем Форест 28 43
8 Мидлсбро 27 42
9 Ковентри Сити 26 40
10 Лутон Таун 26 38
11 Сток Сити 27 38
12 Шеффилд Юнайтед 25 36
13 Блэкпул 27 36
14 Миллуолл 26 33
15 Престон Норт Энд 26 33
16 Бристоль Сити 28 33
17 Суонси Сити 25 32
18 Бирмингем Сити 28 32
19 Халл Сити 27 29
20 Кардифф Сити 26 23
21 Рединг 27 22
22
Зона вылета
 Питерборо Юнайтед 26 20
23
Зона вылета
 Дерби Каунти 27 14
24
Зона вылета
 Барнсли 26 14

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