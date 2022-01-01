Вест Бромвич Альбион - Престон Норт Энд 26 Января прямая трансляция
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
26 января 2022, среда. 23:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Главный судья: Кейт Страуд (Гемпшир, Англия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Престон Норт Энд, которое состоится 26 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
|Валерьен Исмаэль
|Валерьен Исмаэль
|Райан Лоу
История личных встреч
|18.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|1 : 1
|25.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 35
|2 : 0
|02.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 19
|0 : 1
|13.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 42
|4 : 1
|29.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
Повышение
|Фулхэм
|27
|57
|2
Повышение
|Блэкберн Роверс
|28
|52
|3
Плей-офф за повышение
|Борнмут
|27
|49
|4
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|27
|48
|5
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|27
|45
|6
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|28
|44
|7
|Ноттингем Форест
|28
|43
|8
|Мидлсбро
|27
|42
|9
|Ковентри Сити
|26
|40
|10
|Лутон Таун
|26
|38
|11
|Сток Сити
|27
|38
|12
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|13
|Блэкпул
|27
|36
|14
|Миллуолл
|26
|33
|15
|Престон Норт Энд
|26
|33
|16
|Бристоль Сити
|28
|33
|17
|Суонси Сити
|25
|32
|18
|Бирмингем Сити
|28
|32
|19
|Халл Сити
|27
|29
|20
|Кардифф Сити
|26
|23
|21
|Рединг
|27
|22
|22
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|26
|20
|23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|27
|14
|24
Зона вылета
|Барнсли
|26
|14