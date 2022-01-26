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Хартс - Селтик 26 Января прямая трансляция

Стадион: Тайнкастл (Эдинбург, Шотландия), вместимость: 17420
26 января 2022, среда. 22:45 МСК. Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 23-й тур
Главный судья: Джон Битон (Стратклайд, Шотландия);
Хартс Селтик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хартс - Селтик, которое состоится 26 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Тайнкастл (Эдинбург, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хартс
Эдинбург
Селтик
Глазго
1 Шотландия вр Крэйг Гордон
3 Шотландия зщ Стивен Кингсли
19 Шотландия зщ Крэйг Хокетт
81'
4 Шотландия зщ Джон Сауттар
17 Англия зщ Александер Кокрейн
58'
2 Северная Ирландия зщ Майкл Смит
22'
5 Австрия пз Петер Харинг
14 Австралия пз Кэмерон Девлин
57'
18 Шотландия пз Барри Маккей
30 Англия пз Джош Джиннелли
46'
10 Северная Ирландия нп Лиам Бойс
12 Австралия пз Натаниэль Аткинсон
22'
20 Англия нп Эллис Симмс
46'
6 ДР Конго пз Бени Банингиме
57'
11 Шотландия пз Гари Маккей-Стивен
58'
16 Шотландия пз Эндрю Холлидей
81'
1 Англия вр Джо Харт
3 Шотландия зщ Грег Тейлор
4 Швеция зщ Карл Старфельт
20 США зщ Кэмерон Картер-Викерс
88 Хорватия зщ Йосип Юранович
41 Япония зщ Рео Хатате
90+3'
6 Израиль пз Нир Биттон
33 Англия пз Мэттью О'Райли
86'
49 Шотландия пз Джеймс Форрест
17 Португалия нп Жоау Филипе
62'
7 Греция нп Георгиос Якумакис
11 Израиль нп Лиэль Абада
62'
16 Ирландия пз Джеймс Маккарти
86'
12 Кот-д'Ивуар пз Исмаила Соро
90+3'
Запасные
13 Шотландия вр Росс Стюарт
8 Ирландия пз Аарон Макэнефф
9 Уэльс пз Бенджамин Вудбёрн
22 Шотландия нп Юэн Хендерсон
29 Шотландия вр Скотт Бэйн
2 Франция зщ Кристофер Жюльен
56 Шотландия зщ Энтони Ралстон
5 Ирландия зщ Лиам Скэйлз
57 Шотландия зщ Стивен Уэлш
84 Шотландия пз Ben Doak
Главные тренеры
Шотландия Робби Нильсон
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
02.12.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 16 Селтик1 : 0Хартс
15.08.2021 Шотландия - Кубок лиги 2-й раунд Селтик3 : 2Хартс
31.07.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 1 Хартс2 : 1Селтик
20.12.2020 Кубок Шотландии Финал Селтик3 : 3 4 : 3Хартс
12.02.2020 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 26 Селтик5 : 0Хартс
18.12.2019 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 12 Хартс0 : 2Селтик
25.08.2019 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 3 Селтик3 : 1Хартс
25.05.2019 Кубок Шотландии Финал Хартс1 : 2Селтик
19.05.2019 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 5 Селтик2 : 1Хартс
27.02.2019 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 28 Хартс1 : 2Селтик
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Плей-офф чемпионов
Рейнджерс22 55
2
Плей-офф чемпионов
Селтик22 51
3
Плей-офф чемпионов
Хартс22 39
4
Плей-офф чемпионов
Мазервелл22 32
5
Плей-офф чемпионов
Хайберниан22 30
6
Плей-офф чемпионов
Абердин22 28
7
Переходной турнир
Данди Юнайтед22 28
8
Переходной турнир
Сент-Миррен22 25
9
Переходной турнир
Ливингстон22 23
10
Переходной турнир
Росс Каунти22 21
11
Переходной турнир
Данди22 17
12
Переходной турнир
Сент-Джонстон22 15

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