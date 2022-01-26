Хартс - Селтик 26 Января прямая трансляция
Стадион: Тайнкастл (Эдинбург, Шотландия), вместимость: 17420
26 января 2022, среда. 22:45 МСК. Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 23-й тур
Главный судья: Джон Битон (Стратклайд, Шотландия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хартс - Селтик, которое состоится 26 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Тайнкастл (Эдинбург, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хартс
Эдинбург
Селтик
Глазго
|1
|вр
|Крэйг Гордон
|3
|зщ
|Стивен Кингсли
|19
|зщ
|Крэйг Хокетт
|
81'
|4
|зщ
|Джон Сауттар
|17
|зщ
|Александер Кокрейн
|
58'
|2
|зщ
|Майкл Смит
|
22'
|5
|пз
|Петер Харинг
|14
|пз
|Кэмерон Девлин
|
57'
|18
|пз
|Барри Маккей
|30
|пз
|Джош Джиннелли
|
46'
|10
|нп
|Лиам Бойс
|12
|пз
|Натаниэль Аткинсон
|
22'
|20
|нп
|Эллис Симмс
|
46'
|6
|пз
|Бени Банингиме
|
57'
|11
|пз
|Гари Маккей-Стивен
|
58'
|16
|пз
|Эндрю Холлидей
|
81'
|1
|вр
|Джо Харт
|3
|зщ
|Грег Тейлор
|4
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Кэмерон Картер-Викерс
|88
|зщ
|Йосип Юранович
|41
|зщ
|Рео Хатате
|
90+3'
|6
|пз
|Нир Биттон
|33
|пз
|Мэттью О'Райли
|
86'
|49
|пз
|Джеймс Форрест
|17
|нп
|Жоау Филипе
|
62'
|7
|нп
|Георгиос Якумакис
|11
|нп
|Лиэль Абада
|
62'
|16
|пз
|Джеймс Маккарти
|
86'
|12
|пз
|Исмаила Соро
|
90+3'
Запасные
|13
|вр
|Росс Стюарт
|8
|пз
|Аарон Макэнефф
|9
|пз
|Бенджамин Вудбёрн
|22
|нп
|Юэн Хендерсон
|29
|вр
|Скотт Бэйн
|2
|зщ
|Кристофер Жюльен
|56
|зщ
|Энтони Ралстон
|5
|зщ
|Лиам Скэйлз
|57
|зщ
|Стивен Уэлш
|84
|пз
|Ben Doak
Главные тренеры
|Робби Нильсон
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|02.12.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 16
|1 : 0
|15.08.2021
|Шотландия - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 2
|31.07.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 1
|2 : 1
|20.12.2020
|Кубок Шотландии
|Финал
|3 : 3 4 : 3
|12.02.2020
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 26
|5 : 0
|18.12.2019
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 12
|0 : 2
|25.08.2019
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 3
|3 : 1
|25.05.2019
|Кубок Шотландии
|Финал
|1 : 2
|19.05.2019
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 5
|2 : 1
|27.02.2019
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 28
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Плей-офф чемпионов
|Рейнджерс
|22
|55
| 2
Плей-офф чемпионов
|Селтик
|22
|51
| 3
Плей-офф чемпионов
|Хартс
|22
|39
| 4
Плей-офф чемпионов
|Мазервелл
|22
|32
| 5
Плей-офф чемпионов
|Хайберниан
|22
|30
| 6
Плей-офф чемпионов
|Абердин
|22
|28
| 7
Переходной турнир
|Данди Юнайтед
|22
|28
| 8
Переходной турнир
|Сент-Миррен
|22
|25
| 9
Переходной турнир
|Ливингстон
|22
|23
| 10
Переходной турнир
|Росс Каунти
|22
|21
| 11
Переходной турнир
|Данди
|22
|17
| 12
Переходной турнир
|Сент-Джонстон
|22
|15