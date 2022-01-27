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Япония - Китай 27 Января прямая трансляция

Стадион: Сайтама (Сайтама, Япония), вместимость: 63700
27 января 2022, четверг. 13:00 МСК. ЧМ-2022 - Азия, Группа B. 7-й тур
Япония Китай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Япония - Китай, которое состоится 27 Января 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Азия, Группа B. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сайтама (Сайтама, Япония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Япония
Китай
Главные тренеры
Япония Хадзимэ Мориясу
Китай Те Ли
История личных встреч
07.09.2021 ЧМ-2022 - Азия Группа B. Тур 2 Китай0 : 1Япония
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Иран6 16
2
Финальная часть
Южная Корея6 14
3
Плей-офф
ОАЭ6 6
4 Ливан6 5
5 Ирак6 4
6 Сирия6 2
Группа B
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Саудовская Аравия6 16
2
Финальная часть
Япония6 12
3
Плей-офф
Австралия6 11
4 Оман6 7
5 Китай6 5
6 Вьетнам6 0

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