Япония - Китай 27 Января прямая трансляция
Стадион: Сайтама (Сайтама, Япония), вместимость: 63700
27 января 2022, четверг. 13:00 МСК. ЧМ-2022 - Азия, Группа B. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Япония - Китай, которое состоится 27 Января 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Азия, Группа B. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сайтама (Сайтама, Япония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Япония
Китай
Главные тренеры
|Хадзимэ Мориясу
|Те Ли
История личных встреч
|07.09.2021
|ЧМ-2022 - Азия
|Группа B. Тур 2
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Иран
|6
|16
| 2
Финальная часть
|Южная Корея
|6
|14
| 3
Плей-офф
|ОАЭ
|6
|6
|4
|Ливан
|6
|5
|5
|Ирак
|6
|4
|6
|Сирия
|6
|2
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Саудовская Аравия
|6
|16
| 2
Финальная часть
|Япония
|6
|12
| 3
Плей-офф
|Австралия
|6
|11
|4
|Оман
|6
|7
|5
|Китай
|6
|5
|6
|Вьетнам
|6
|0