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Ливан - Южная Корея 27 Января прямая трансляция

Стадион: Сайда (Сайда, Ливан), вместимость: 22600
27 января 2022, четверг. 15:00 МСК. ЧМ-2022 - Азия, Группа A. 7-й тур
Ливан Южная Корея

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливан - Южная Корея, которое состоится 27 Января 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Азия, Группа A. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сайда (Сайда, Ливан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливан
Южная Корея
Главные тренеры
ЧехияИван Гашек
ПортугалияПаулу Бенту
История личных встреч
07.09.2021ЧМ-2022 - АзияГруппа A. Тур 2Южная Корея1 : 0Ливан
13.06.2021ЧМ-2022 - АзияГруппа H. Тур 10Южная Корея2 : 1Ливан
14.11.2019ЧМ-2022 - АзияГруппа H. Тур 5Ливан0 : 0Южная Корея
24.03.2016ЧМ-2018 - АзияГруппа G. Тур 9Южная Корея1 : 0Ливан
08.09.2015ЧМ-2018 - АзияГруппа G. Тур 4Ливан0 : 3Южная Корея
04.06.2013ЧМ-2014 - АзияГруппа A. Тур 8Ливан1 : 1Южная Корея
12.06.2012ЧМ-2014 - АзияГруппа A. Тур 3Южная Корея3 : 0Ливан

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