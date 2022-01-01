Ливан - Южная Корея 27 Января прямая трансляция
Стадион: Сайда (Сайда, Ливан), вместимость: 22600
27 января 2022, четверг. 15:00 МСК. ЧМ-2022 - Азия, Группа A. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливан - Южная Корея, которое состоится 27 Января 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Азия, Группа A. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сайда (Сайда, Ливан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливан
Южная Корея
Главные тренеры
|Иван Гашек
|Паулу Бенту
История личных встреч
|07.09.2021
|ЧМ-2022 - Азия
|Группа A. Тур 2
|1 : 0
|13.06.2021
|ЧМ-2022 - Азия
|Группа H. Тур 10
|2 : 1
|14.11.2019
|ЧМ-2022 - Азия
|Группа H. Тур 5
|0 : 0
|24.03.2016
|ЧМ-2018 - Азия
|Группа G. Тур 9
|1 : 0
|08.09.2015
|ЧМ-2018 - Азия
|Группа G. Тур 4
|0 : 3
|04.06.2013
|ЧМ-2014 - Азия
|Группа A. Тур 8
|1 : 1
|12.06.2012
|ЧМ-2014 - Азия
|Группа A. Тур 3
|3 : 0