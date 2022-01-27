Иран - Ирак 27 Января прямая трансляция
Стадион: Азади (Тегеран, Иран), вместимость: 100000
27 января 2022, четверг. 17:30 МСК. ЧМ-2022 - Азия, Группа A. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иран - Ирак, которое состоится 27 Января 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Азия, Группа A. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Азади (Тегеран, Иран). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Иран
Ирак
Главные тренеры
|Драган Скочич
|Марийо Тот
|Дик Адвокат
|Желько Петрович
История личных встреч
|07.09.2021
|ЧМ-2022 - Азия
|Группа A. Тур 2
|0 : 3
|15.06.2021
|ЧМ-2022 - Азия
|Группа C. Тур 10
|1 : 0
|14.11.2019
|ЧМ-2022 - Азия
|Группа C. Тур 5
|2 : 1
|16.01.2019
|Кубок Азии
|Группа D. Тур 3
|0 : 0
|18.03.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|23.01.2015
|Кубок Азии
|1/4 финала
|3 : 3 6 : 7
|04.01.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|11.01.2011
|Кубок Азии
|Группа D. Тур 1
|1 : 2