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Иран - Ирак 27 Января прямая трансляция

Стадион: Азади (Тегеран, Иран), вместимость: 100000
27 января 2022, четверг. 17:30 МСК. ЧМ-2022 - Азия, Группа A. 7-й тур
Иран Ирак

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иран - Ирак, которое состоится 27 Января 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Азия, Группа A. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Азади (Тегеран, Иран). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Иран
Ирак
Главные тренеры
Хорватия Драган Скочич
Хорватия Марийо Тот
Нидерланды Дик Адвокат
Черногория Желько Петрович
История личных встреч
07.09.2021 ЧМ-2022 - Азия Группа A. Тур 2 Ирак0 : 3Иран
15.06.2021 ЧМ-2022 - Азия Группа C. Тур 10 Иран1 : 0Ирак
14.11.2019 ЧМ-2022 - Азия Группа C. Тур 5 Ирак2 : 1Иран
16.01.2019 Кубок Азии Группа D. Тур 3 Иран0 : 0Ирак
18.03.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Иран0 : 1Ирак
23.01.2015 Кубок Азии 1/4 финала Иран3 : 3 6 : 7Ирак
04.01.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Ирак0 : 1Иран
11.01.2011 Кубок Азии Группа D. Тур 1 Ирак1 : 2Иран

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