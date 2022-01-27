ОАЭ - Сирия 27 Января прямая трансляция
Стадион: Аль-Мактум (Дубай, ОАЭ), вместимость: 18000
27 января 2022, четверг. 18:00 МСК. ЧМ-2022 - Азия, Группа A. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ОАЭ - Сирия, которое состоится 27 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Азия, Группа A. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Мактум (Дубай, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ОАЭ
Сирия
Главные тренеры
|Берт ван Марвейк
|Берт ван Марвейк
|Низар Махрус
|Валериу Тица
История личных встреч
|07.09.2021
|ЧМ-2022 - Азия
|Группа A. Тур 2
|1 : 1
|26.03.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|0 : 0
|05.06.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|0 : 1