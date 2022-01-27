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ОАЭ - Сирия 27 Января прямая трансляция

Стадион: Аль-Мактум (Дубай, ОАЭ), вместимость: 18000
27 января 2022, четверг. 18:00 МСК. ЧМ-2022 - Азия, Группа A. 7-й тур
ОАЭ Сирия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ОАЭ - Сирия, которое состоится 27 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Азия, Группа A. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Мактум (Дубай, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ОАЭ
Сирия
Главные тренеры
НидерландыБерт ван Марвейк
НидерландыБерт ван Марвейк
СирияНизар Махрус
РумынияВалериу Тица
История личных встреч
07.09.2021ЧМ-2022 - АзияГруппа A. Тур 2Сирия1 : 1ОАЭ
26.03.2019Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2ОАЭ0 : 0Сирия
05.06.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2ОАЭ0 : 1Сирия

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